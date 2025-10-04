Los Pumas cayeron 29-27 con Sudáfrica en el cierre del Rugby Championship

Los Pumas perdieron con Sudáfrica, que se consagró campeón del Rugby Championship.

Los Pumas se despidieron del Rugby Championship 2025 con una ajustada derrota por 29-27 ante Sudáfrica en el estadio de Twickenham.

El seleccionado argentino de rugby jugó un partido de igual a igual ante los Springboks, actuales campeones del mundo. Mostró carácter y tuvo un buen inicio con presión constante y efectividad en los momentos clave para irse en ventaja en el primer tiempo.

Sin embargo, el equipo dirigido por Felipe Contepomi se vio superado en la segunda parte por la potencia física y la precisión sudafricana que inclinó la balanza en su favor para quedarse con una victoria trabajada.

Con este cierre, Argentina finalizó cuarto en el Rugby Championship con nueve puntos, detrás de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica.



El balance deja cierto optimismo para el futuro de Los Pumas con un equipo que volvió a competir de igual a igual con las potencias del hemisferio sur.

De esta manera, Sudáfrica logró su segundo título consecutivo del Rugby Championship e hizo inútil el triunfo de Nueva Zelanda poco antes en Australia (28-14).

Los Springboks confirmaron su dominio en el rugby actual tras ganar el Mundial en 2023 y el Championship en 2024 y 2025.

Pese a que Sudáfrica y Nueva Zelanda terminaron empatados con 19 puntos, los Springboks se hicieron con el título por una mayor diferencia de puntos en el torneo (57 frente a 8).

En tanto, Argentina terminó empatado en la tabla con Australia con diez unidades, pero quedó detrás de los Wallabies por una peor diferencia de puntos (-52 frente a -13).