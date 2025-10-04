Franco Colapinto se lamentó tras no superar la Q1 en el GP de Singapur: «Teníamos un buen auto para pasar»

El argentino no logró superar la primera etapa de clasificación y largará desde la 18° posición. Luego de la qualy, el piloto de Alpine expresó su enojo. Los detalles.

Franco Colapinto se lamentó tras no superar la Q1 en el GP de Singapur

Franco Colapinto largará desde la 18° posición en el GP de Singapur. El argentino no logró pasar a Q2, a pesar de tener un buen rendimiento en su monoplaza. Tras la clasificación, habló con la prensa y expresó su frustración.

«Tuve muchísimo tráfico en la vuelta«, se lamentó el argentino. Luego, mencionó que Liam Lawson, Carlos Sainz y otro piloto, del cual no dio el nombre, le imposibilitaron tener una mejor vuelta: «Me molestaron mucho, estoy caliente porque teníamos buen auto para pasar. No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar«, resaltó.

También se refirió a la bandera amarilla por el incidente de Gasly, que le cortó la posibilidad de mejorar su vuelta: «Son cosas que no podemos cambiar, que están fuera de nuestro control, pasan estas cosas y da mucha bronca«.

A pesar del evidente enojo, el argentino se mostró esperanzado para este domingo: «Hay que trabajar para mañana, yo estaba competitivo, hay que seguir empujando».

Para cerrar, Colapinto recalcó que tiene buenas sensaciones para la carrera, pero que aún falta progresar en algunos aspectos: «Estoy conforme con las mejores que hice en lo personal, nos falta trabajar en equipo y mejorar el auto porque estamos lejos», señaló.

Este sábado se disputó la segunda jornada en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. En primer turno, se disputó la tercera sesión de entrenamientos libres, donde Franco Colapinto tuvo una correcta actuación, ubicándose en el 16° puesto con 1:31:047.

Mas tarde vino la clasificación, que estuvo llena de polémica. Con un gran comienzo, el argentino logró ubicarse en el noveno puesto en los primeros minutos. Con el transcurso de la prueba, Colapinto bajó posiciones y quedó al borde de la eliminación.

En los últimos segundos, Pierre Gasly, compañero de Franco, tuvo un problema en su auto que activó la bandera amarilla. Algunos pilotos que ya habían comenzado su vuelta pudieron finalizarla. Uno de ellos fue Yuki Tsunoda, que superó al argentino.

Colapinto también se vio afectado por este incidente, ya que su último intento de vuelta rápida se frustró por los problemas en el auto de Gasly. Al terminarse la sesión, la FIA señaló que hay una investigación sobre cuatro pilotos por no respetar los límites de velocidad en la bandera amarilla