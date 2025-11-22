Los Pumas cierran el año con su visita a Inglaterra: hora, TV y formaciones

Los Pumas intentarán ponerle un broche de oro a su temporada 2025 este domingo desde las 13:10 en su último test match del año ante Inglaterra.

En el Allianz Stadium Twickenham de Londres y con arbitraje del francés Pierre Brousset, el seleccionado argentino buscará su tercer victoria seguida en tierras británicas ante un rival que llega con un invicto de 10 partidos y con un sólido triunfo reciente ante los All Blacks.

Para los dirigidos por Felipe Contepomi, el encuentro no tendrá presión extra en términos deportivos: el equipo ya aseguró su condición de cabeza de serie para el sorteo del Mundial Australia 2027.

Sin embargo, sí se juega la chance de quebrar una racha adversa ante la Rosa, que ganó 14 de los últimos 15 choques entre ambos. Su última caída fue en febrero, en el inicio del Seis Naciones, ante Irlanda por 27-22 en Dublín.

Será el tercer enfrentamiento del año entre los dos seleccionados, con festejos ingleses en los anteriores. Para los Pumas, otro de los alicientes es que este año ya logró victorias resonantes en tres de los cuatro estadios más emblemáticos de las Islas Británicas: Lansdowne Road (28-24 ante los British & Irish Lions), Millennium (52-28 frente a Gales) y Murrayfield (33-24 contra Escocia). A priori, este es el más exigente.

Contepomi, en conferencia de prensa, anticipó la importancia del encuentro y, bajo el criterio de «los 23 que mejor nos representen mental, física y espiritualmente», realizó cinco cambios respecto del último XV. La novedad más relevante es el regreso de Tomás Albornoz, recuperado de una lesión en el isquiotibial izquierdo que sufrió ante Sudáfrica en septiembre.

Formaciones

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour; 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles; 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl; 9. Ben Spencer, 10. George Ford; 11. Elliot Daly, 12. Max Ojomoh, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso; 15. Freddie Steward.

Argentina: 1. Thomas Gallo, 2. Julián Montoya (C), 3. Pedro Delgado; 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo; 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Santiago Grondona; 9. Simón Benítez Cruz, 10. Tomás Albornoz; 11. Bautista Delguy, 12. Justo Piccardo, 13. Matías Moroni, 14. Rodrigo Isgró; 15. Juan Cruz Mallía.

Árbitro: Pierre Brousset (Francia)

Estadio: Twickenham (Londres, Inglaterra)

Hora: 13.10

TV: ESPN

