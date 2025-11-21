Los Pumas meten cinco cambios para la visita a Inglaterra en Twickenham
Los Pumas cerrarán el año este domingo al visitar a Inglaterra donde buscarán su tercer triunfo de la gira tras vencer a Gales y Escocia.
Después de los muy buenos triunfos ante Gales y Escocia, Los Pumas buscarán cerrar la gira británica con otra victoria al visitar a Inglaterra el domingo. Felipe Contepomi confirmó la formación con cinco cambios.
Thomas Gallo reemplaza a Mayco Vivas y Marcos Kremer entra por Joaquín Oviedo, lo que desplaza a Juan Martín González y a Santiago Grondona a la tercera línea.
Además, Tomás Albornoz sustituye a Gerónimo Prisciantelli, Bautista Delguy ocupa el lugar de Mateo Carreras y Justo Piccardo toma el puesto de Santiago Chocobares.
November 21, 2025
El partido con Inglaterra será el domingo a las 13:10 en el tercer enfrentamiento del año. Los europeos ganaron los dos anteriores en el mes de julio en La Plata y San Juan por 35-12 y 22-17.
Los ingleses llegan con un invicto de 10 partidos y no pierden desde febrero. De todas formas, Argentina le ganó el último duelo en Twickenham en 2022, en un partidazo que terminó 30-29.
La formación de Los Pumas contra Inglaterra
- GALLO, Thomas (39 caps)
- MONTOYA, Julián (116 caps) (Capitán)
- DELGADO, Pedro (8 caps)
- PETTI, Guido (97 caps)
- RUBIOLO, Pedro (30 caps)
- GONZÁLEZ, Juan Martín (50 caps)
- KREMER, Marcos (80 caps)
- GRONDONA, Santiago (25 caps)
- BENÍTEZ CRUZ, Simón (9 caps)
- ALBORNOZ, Tomás (20 caps)
- DELGUY, Bautista (38 caps)
- PICCARDO, Justo (10 caps)
- MORONI, Matías (93 caps)
- ISGRÓ, Rodrigo (15 caps)
- MALLÍA, Juan Cruz (50 caps) (Vicecapitán)
Suplentes:
- RUIZ, Ignacio (26 caps)
- WENGER, Boris (4 caps)
- RAPETTI, Tomás (2 caps)
- MOLINA, Franco (18 caps)
- MATERA, Pablo (120 caps) (Vicecapitán)
- OVIEDO, Joaquín (21 caps)
- MOYANO, Agustín (7 caps)
- CARRERAS, Santiago (63 caps)
Comentarios