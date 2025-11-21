Los Pumas meten cinco cambios para la visita a Inglaterra en Twickenham

Los Pumas van por otro triunfo como visitantes ante Inglaterra. (Foto: Prensa UAR)

Después de los muy buenos triunfos ante Gales y Escocia, Los Pumas buscarán cerrar la gira británica con otra victoria al visitar a Inglaterra el domingo. Felipe Contepomi confirmó la formación con cinco cambios.

Thomas Gallo reemplaza a Mayco Vivas y Marcos Kremer entra por Joaquín Oviedo, lo que desplaza a Juan Martín González y a Santiago Grondona a la tercera línea.

Además, Tomás Albornoz sustituye a Gerónimo Prisciantelli, Bautista Delguy ocupa el lugar de Mateo Carreras y Justo Piccardo toma el puesto de Santiago Chocobares.

El partido con Inglaterra será el domingo a las 13:10 en el tercer enfrentamiento del año. Los europeos ganaron los dos anteriores en el mes de julio en La Plata y San Juan por 35-12 y 22-17.

Los ingleses llegan con un invicto de 10 partidos y no pierden desde febrero. De todas formas, Argentina le ganó el último duelo en Twickenham en 2022, en un partidazo que terminó 30-29.

La formación de Los Pumas contra Inglaterra