SUSCRIBITE
Deportes

Los Pumas meten cinco cambios para la visita a Inglaterra en Twickenham

Los Pumas cerrarán el año este domingo al visitar a Inglaterra donde buscarán su tercer triunfo de la gira tras vencer a Gales y Escocia.

Redacción

Por Redacción

Los Pumas van por otro triunfo como visitantes ante Inglaterra. (Foto: Prensa UAR)

Los Pumas van por otro triunfo como visitantes ante Inglaterra. (Foto: Prensa UAR)

Después de los muy buenos triunfos ante Gales y Escocia, Los Pumas buscarán cerrar la gira británica con otra victoria al visitar a Inglaterra el domingo. Felipe Contepomi confirmó la formación con cinco cambios.

Thomas Gallo reemplaza a Mayco Vivas y Marcos Kremer entra por Joaquín Oviedo, lo que desplaza a Juan Martín González y a Santiago Grondona a la tercera línea.

Además, Tomás Albornoz sustituye a Gerónimo Prisciantelli, Bautista Delguy ocupa el lugar de Mateo Carreras y Justo Piccardo toma el puesto de Santiago Chocobares.

El partido con Inglaterra será el domingo a las 13:10 en el tercer enfrentamiento del año. Los europeos ganaron los dos anteriores en el mes de julio en La Plata y San Juan por 35-12 y 22-17.

Los ingleses llegan con un invicto de 10 partidos y no pierden desde febrero. De todas formas, Argentina le ganó el último duelo en Twickenham en 2022, en un partidazo que terminó 30-29.

La formación de Los Pumas contra Inglaterra

  1. GALLO, Thomas (39 caps)
  2. MONTOYA, Julián (116 caps) (Capitán)
  3. DELGADO, Pedro (8 caps)
  4. PETTI, Guido (97 caps)
  5. RUBIOLO, Pedro (30 caps)
  6. GONZÁLEZ, Juan Martín (50 caps)
  7. KREMER, Marcos (80 caps)
  8. GRONDONA, Santiago (25 caps)
  9. BENÍTEZ CRUZ, Simón (9 caps)
  10. ALBORNOZ, Tomás (20 caps)
  11. DELGUY, Bautista (38 caps)
  12. PICCARDO, Justo (10 caps)
  13. MORONI, Matías (93 caps)
  14. ISGRÓ, Rodrigo (15 caps)
  15. MALLÍA, Juan Cruz (50 caps) (Vicecapitán)

    Suplentes:
  16. RUIZ, Ignacio (26 caps)
  17. WENGER, Boris (4 caps)
  18. RAPETTI, Tomás (2 caps)
  19. MOLINA, Franco (18 caps)
  20. MATERA, Pablo (120 caps) (Vicecapitán)
  21. OVIEDO, Joaquín (21 caps)
  22. MOYANO, Agustín (7 caps)
  23. CARRERAS, Santiago (63 caps)

Temas

Los Pumas

Rugby

Selección Argentina

Después de los muy buenos triunfos ante Gales y Escocia, Los Pumas buscarán cerrar la gira británica con otra victoria al visitar a Inglaterra el domingo. Felipe Contepomi confirmó la formación con cinco cambios.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios