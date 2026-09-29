Los Pumas, con agenda confirmada para el Rugby Championship 2027

Los Pumas volverán a jugar el Rugby Championship el año próximo, certamen que regresa al calendario y que servirá como preparación para el Mundial de Rugby 2027 que se disputará en Australia.

La Unión de Rugby de Australia anunció este martes el cronograma de partidos previos a la Copa del Mundo y confirmó que el Rugby Championship volverá el año que viene con su formato tradicional, con partidos de ida y vuelta.

El combinado argentino iniciará la competencia, que involucra a las potencias del hemisferio sur, enfrentando a los Wallabies, el sábado 10 de julio en Sidney; y una semana más tarde (sábado 17/7) volverán a medirse ante los oceánicos en Townsville.

Posteriormente, aunque las fechas están a confirmarse, el seleccionado nacional jugará dos partidos con Sudáfrica, uno de local y otro de visitante, y dos encuentros en Argentina frente a los All Blacks. Uno de ellos probablemente en el Estadio Monumental.

El Rugby Championship se jugó entre 2012 y 2025 de forma ininterrumpida, pero a partir de 2027 pasará a jugarse solo los años impares debido al acuerdo entre los Springboks y Nueva Zelanda para hacer giras entre ambos países cada 4 años.

La confirmación del Rugby Championship indica que Los Pumas iniciarán su preparación para el Mundial de Rugby 2027 con dos partidos en Australia, país que albergará la cita internacional.

El debut de Argentina en el Mundial será el lunes 4 de octubre de 2027 a las 5:45 hora argentina frente a Canadá, en Brisbane. Luego completarán la fase de grupos jugando el domingo 10 de octubre (1:15 hs) con España en Melbourne y el viernes 15 de octubre (23:45 hs) con Fiji, en Adelaida.