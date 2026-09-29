PreFederal Ascenso: Del Progreso es pura contundencia y hay pelea por el segundo lugar

El PreFedera Ascenso tiene un premio de aquellos porque el campeó irá derecho a la Liga Federal de básquet 2027 y los pronósticos se cumplieron en el arranque de la competencia. Del Progreso es el gran favorito y metió un 4-0 incuestionable. La última víctima fue Cinco Saltos, con un clarísimo 101-70, en el Gigante de la calle Maipú.

En los otros partidos de la fecha festejaron los visitantes: Unión Alem Progresista le ganó a Biguá, en El Nido, por 77-73, y lo alcanzó en el puesto de escolta; mientras Centenario hizo lo propio con Cipolletti, lo venció 71-52 y logró su primera victoria en el certamen.

Centenario logró la primera victoria en el certamen y se anota en la pelea. (ADC básquet)

Las posiciones del Ascenso

Jugadas cuatro fechas, Del Progreso es único líder con 8 puntos (4-0), Biguá y Unión Alem Progresistas son los ecoltas con 7 (3-1), y más atrás se escalonan Centenario, Cipolletti, ambos con 5 (1-3), y Cinco Saltos con 4 (0-4).

Los detacados de la cuarta

Santiago Pascual, escolta de Del Progreso, fue la gran figura de la fecha, porque terminó con 31 puntos en el triunfo sobre el Tricolor. Lo siguieron Franco Leal (17) y Facundo Drobec (17). En la visita se destacaron Sebastián Bernasconi (22) y Mateo Torena (12).

Pablo Almendra, goleador de cuatro PreFederales seguidos, fue clave en la victoria de Cente y anotó 17 (más 10 rebotes), y la Colonia también tuvo puntos altos en Lucas Nogueiras (15) y Lucas Manis (12). En los Magos de Allen los mejores fueron Giuliano Pazzarelli (19), Lucas Barrosi (16) y Manuel Navarro (15 y 9), en tanto que en Biguá no alcanzó el doble-doble (11 y 15 rebotes) de David Véliz.