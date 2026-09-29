¿Cuánto dura la comida en la heladera?: carne, arroz, huevos y sobras, alimento por alimento

Carnes, comidas preparadas, verduras, huevos y pescado tienen distintos tiempos de conservación en la heladera. Cuántos días pueden guardarse de manera segura y cuáles son los errores que aumentan el riesgo de contaminación.

Abrir la heladera y encontrarse con un recipiente de comida de hace varios días plantea una pregunta habitual: ¿todavía se puede comer o es mejor tirarla?

El olor y el aspecto pueden ofrecer algunas pistas, pero no siempre permiten determinar si un alimento es seguro. Algunas bacterias capaces de provocar enfermedades pueden multiplicarse sin producir cambios evidentes en el sabor, el color o el aroma.

Por eso, además de observar el alimento, es fundamental saber cuánto tiempo lleva refrigerado y en qué condiciones fue guardado.

En Argentina, el manual actualizado de manipulación segura de alimentos de ANMAT recomienda no conservar las sobras durante más de tres días en la heladera y no recalentarlas más de una vez.

Cuántos días dura cada alimento en la heladera

No todos los productos tienen la misma vida útil una vez refrigerados.

De acuerdo con las recomendaciones de Senasa, estos son algunos tiempos orientativos de conservación:

Carne picada cruda: alrededor de 1 día.

alrededor de 1 día. Carne cruda: entre 2 y 3 días.

entre 2 y 3 días. Carne cocida: entre 2 y 3 días.

entre 2 y 3 días. Verduras cocidas: entre 3 y 4 días.

entre 3 y 4 días. Platos ya cocinados: aproximadamente entre 3 y 5 días, aunque ANMAT adopta para las sobras la recomendación más conservadora de no superar los tres días.

aproximadamente entre 3 y 5 días, aunque ANMAT adopta para las sobras la recomendación más conservadora de no superar los tres días. Pescado fresco: entre 1 y 2 días.

entre 1 y 2 días. Huevos duros: hasta 7 días.

Los quesos, mantecas, mermeladas y otros productos envasados dependen principalmente de su fecha de vencimiento, de si el envase fue abierto y de las indicaciones del fabricante.

El error de dejar la comida sobre la mesada antes de guardarla

El tiempo dentro de la heladera no es lo único importante. También cuenta qué ocurrió con el alimento antes de refrigerarlo.

ANMAT recomienda que los alimentos cocidos no permanezcan a temperatura ambiente durante más de dos horas y que sean enfriados lo antes posible. En jornadas de altas temperaturas, ese margen se reduce: no deberían quedar afuera durante más de una hora.

Cuando se trata de una preparación abundante, puede dividirse en recipientes pequeños y poco profundos, lo que facilita que pierda temperatura más rápidamente.

A qué temperatura debe estar la heladera

Otro punto fundamental es controlar que el electrodoméstico enfríe correctamente.

Senasa aconseja mantener la heladera entre 4 °C y 5 °C y evitar llenarla en exceso, ya que esto puede dificultar la circulación del aire frío.

La organización también importa. Los alimentos cocidos y listos para consumir deben mantenerse separados de carnes, pescados y otros productos crudos para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Las carnes crudas, además, conviene colocarlas en recipientes cerrados y en los sectores inferiores para impedir que sus líquidos entren en contacto con otros alimentos.

¿Se puede recalentar una comida más de una vez?

La recomendación de ANMAT es no recalentar las sobras más de una vez. Al hacerlo, toda la preparación debe alcanzar una temperatura suficientemente alta y uniforme.

Además, recalentar no soluciona una mala conservación previa. Si una comida permaneció demasiadas horas fuera de la heladera o existen dudas sobre cuánto tiempo lleva almacenada, la opción más segura es descartarla.

¿Alcanza con oler la comida para saber si está en buen estado?

No siempre. Un alimento puede parecer normal y, sin embargo, contener microorganismos capaces de provocar una enfermedad transmitida por alimentos.

Por eso, no conviene probar una comida para comprobar si todavía está buena cuando se desconoce cuánto tiempo lleva almacenada.

Una medida sencilla es anotar la fecha en el recipiente antes de guardarlo. Y cuando una preparación no vaya a consumirse dentro de los días recomendados, una alternativa es congelarla cuanto antes.

La regla general para las sobras resulta fácil de recordar: refrigerarlas rápidamente, mantenerlas bien tapadas y consumirlas dentro de los tres días, siguiendo la recomendación de ANMAT.