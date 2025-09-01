Los Pumas ya piensan en Australia luego del histórico triunfo ante los All Blacks en el Rugby Championship

Luego de la histórica victoria de los Los Pumas ante los All Blacks en el estadio José Amalfitani, el combinado que dirige Felipe Contepomi comenzó la preparación para el duelo frente a Australia por la tercera fecha del Rugby Championship.

La Selección Argentina de rugby ya se encuentra en suelo australiano para enfrentar a los Wallabies en Townsville y este lunes comenzarán los trabajos de preparación.

El elenco que dirige Contepomi ya arrancó a trabajar en Australia con una serie de entrenamientos en la antesala del duelo. Luego de un día de movimientos regenerativos para combatir contra el jet lag, Los Pumas arrancaron con las prácticas.

Además, adelantaron que este martes y miércoles tendrán trabajos de mayor intensidad para definir el equipo que saldrá a la cancha en Townsville.

Mientras que el jueves se llevará a cabo el anuncio de la formación. El viernes tendrá lugar el tradicional Captain’s Run, aunque aún no hay horarios definidos.

Los Pumas ya entrenan en Australia.

Los Pumas enfrentarán a Australia por el Rugby Championship

El encuentro entre Argentina y los Wallabies tendrá lugar este sábado a las 1.30am en Townsville. Será el primero de los cruces entre ambos, ya que luego se volverán a ver las caras el 13 de septiembre.

Para ambos encuentros no estará Tomás Albornoz. El tucumano que tuvo que ser reemplazado por Santiago Carreras en la victoria ante los All Blacks en cancha de Vélez por una luxación traumática en uno de los dedos de la mano izquierda, la cual lo obligó a pasar por el quirófano.

Además, Nahuel Tetaz Chaparro se retiró del rugby internacional, por lo que el combinado nacional tampoco podrá contar con un hombre de experiencia en esta fecha. Ante este panorama, el head coach optó por convocar a Ignacio Calles, Nicolás Roger y Tomás Rapetti.