La inédita confesión del primer DT que sacó campeón a Lionel Messi: «Falta un tiempito, él sabrá»

Este jueves, la Selección Argentina enfrentará a Venezuela desde las 20.30 por las Eliminatorias Sudamericanas, pero no será un partido más. Podría ser la última presentación de Lionel Messi vistiendo la camiseta Albiceleste en un partido oficial antes del Mundial.

En este contexto, Francisco Ferraro, entrenador con el que la Pulga fue campeón por primera vez en la Copa del Mundo Sub 20 de Países Bajos en 2005, habló de su relación con el astro rosarino y opinó de su posible despedida.

«Cuando él juega yo lo miro y, si hace una jugada buena, me levanto y lo aplaudo. Cuando hace un gol lo mismo», comenzó. Y remarcó que no está listo para que se vaya de la Selección: «No, no. Dejame que lo veo, seguir pensando que sigue. Falta un tiempito para el Mundial y lo quiero ver. Después él sabrá, con su familia, si sigue o no. Pero dejame que mañana (por hoy) sea algo muy bueno, que la rompa como siempre, queden los porotos en casa y sea una fiesta del fútbol nuestro».

Y planteó en diálogo con Súper Deportivo Radio que «tranquilamente puede seguir jugando por el físico y el cuidado que tiene, y las ganas del fútbol que tiene. Quiere estar siempre en una cancha, con el grupo«.

El primer título de Lionel Messi en la Selección Argentina

Antes de la etapa dorada del astro rosarino con la Albiceleste, la Pulga comenzó a marcar su historia en Mundial Sub 20 de 2005 en Países Bajos. Cuando todavía era el joven que estaba en Barcelona, ese certamen hizo que comience a estar en boca de todos.

Con solo 17 años, fue convocado por Pancho Ferraro y comenzó como suplente, pero terminó ganándose un lugar.

En la fase de grupos, metió su primer gol, en la victoria 2-1 sobre Egipto, pero su partido más destacado fue en la fase final. Marcó un tanto en el 2-1 sobre Colombia en octavos, otro en el 3-1 sobre España en cuartos, uno más en el clásico ante Brasil por semifinales para el 2-1 y en la final, contra Nigeria, selló un doblete para levantar su primer título, con sus 18 años recién cumplidos.