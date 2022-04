Rugby: Los Pumas hicieron historia y ganaron el seven de Canadá

Los Pumas 7s, segundos en el ranking mundial de rugby seven y conducidos por Santiago Gómez Cora, se quedaron con el torneo en Vancouver, Canadá. En la final dieron el golpe contra Fiji y ganaron el título después de 13 años.

Con un par de tries, Marcos Moneta fue la gran figura en el 29-12 de la definición, donde el combinado nacional tuvo que aguantar unos minutos con un jugador menos por la amarilla a Tobías Wade.

Los Pumas estuvieron arriba en el marcador de punta a punta, resistieron en ese difícil momento y liquidaron el pleito con el aporte de Felipe Del Mestre.

Argentina había sido el mejor del grupo A tras ganarle el sábado a Escocia e Irlanda y luego igualar contra Francia. Pasó primero a cuartos y allí aplastó a Inglaterra 40 a 17. En semis dio muestra de su gran momento contra una potencia como Australia 24-12 y finalmente superó a Fiji en la final.

Straight from the restart, straight back on the board!



A wonderfully worked play right from the restart for @lospumas7arg and it's that man Moneta once again!#HSBC7s | #Canada7s pic.twitter.com/uLqTPTiTbg