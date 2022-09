Los Pumas lucharon pero perdieron con Sudáfrica en la cancha de Independiente

Argentina perdió con Sudáfrica y ya no tiene chances de ser campeón en el Rugby Championship.

Fue un tiempo para cada uno, pero Sudáfrica fue superior en el balance y consiguió una justa victoria. Los Springboks sacaron una diferencia considerable en la etapa inicial y aguantaron la embestida de Los Pumas en el complemento para quedarse con el triunfo por el Rugby Championship por 36 a 20.

La diferencia numérica fue uno de los hechos más significativos que explican la derrota albiceleste en la penúltima fecha del certamen. Cada vez que en la salida de alguna formación había un argentino, aparecían tres o cuatro rivales para marcar.

Gracias a la planificación, concentración y ejecución, los Springboks se quedaron con la victoria en el estadio Libertadores de América-Enrique Bochini. Este resultado significó la desaparición de las chances que tenía Argentina de ser campeón por primera vez del certamen que reúne a las mejores cuatro selecciones del hemisferio sur.

El partido

Los comandados por Michael Cheika tuvieron serias dificultades para salir «limpio» de los rucks. Cada vez que Sudáfrica frenó con tacles los avances argentinos, después no permitió que su rival jugara cómodo y desde allí construyó su triunfo.

Emiliano Boffelli había puesto al frente al local con su precisión, pero Damian Willemse igualó para la visita. El partido empezó a quebrarse cuando Santiago Carreras evitó un avance rival que terminó en try-penal. El argentino en offside y el árbitro Doleman le mostró la amarilla, lo que dejó a su equipo con uno menos y con los sudafricanos al frente por 10-3.

Pese al descuento de Boffelli no cambió las cosas y Sudáfrica llegó al ingoal argentino dos veces más antes del final del primer tiempo, la primera por Jaden Hendriske y la segunda por Malcolm Marx. Cuando encontró campo para jugar, los Springboks lo hicieron con criterio. Aprovecharon las penalizaciones que sufrió Argentina producto de errores propios y engrosaron su score.

Para el complemento, Argentina cambió la actitud y mejoró. El trámite se hizo intenso y dinámico y los anfitriones tuvieron la iniciativa, pero les costó muchísimo anotarle a la durísima defensa de Sudáfrica. Sin embargo, se invirtieron las penalizaciones, porque Los Pumas forzaron primero la exclusión de Le Rouw.

No hubo puntos en los primeros 26 minutos del segundo tiempo hasta que llegó el try-penal tras una jugada de Tomás Cubelli. En esa acción fue penado Kwagga Smith al intentar evitar la anotación y la visita se quedó con dos menos.

Con ese envión, Los Pumas fueron al frente y una excelente salida colectiva terminó con el try de Matías Moroni, que puso al local a apenas dos puntos.

Pero la alegría y el entusiasmo duró poco, porque Sudáfrica reaccionó con una avanzada colectiva que terminó con Damian De Allende marcando el try, luego convertido por Frans Steyn. Ya no hubo chances y los Spingboks aumentaron la cuenta en el cierre con un nuevo try de Malcom Marx convertido, otra vez, por Steyn.

Ahora, Los Pumas intentará ganarle de visitante a Sudáfrica para no salir últimos. Primero deberán mejorar notablemente en el juego y recuperar algo de lo que habían hecho hace algunas semanas cuando dieron el gran golpe de derrotar a los All Blacks. Justamente, Nueva Zelanda, tiene todas las fichas para volver a festejar.

