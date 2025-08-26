Los Pumas tienen plantel confirmado para las próximas dos fechas ante Australia por el Rugby Championship

Los Pumas jugarán contra Australia en la ventana de septiembre por el Rugby Championship. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

Los Pumas vienen de escribir una de las páginas más ricas de su historia al vencer por primera vez en suelo argentino a los All Blacks, la mayor potencia del mundo del rugby.

Después del histórico triunfo en cancha de Vélez por 29-23, Argentina ya depositó la mente en los duelos ante los Wallabies, ambos en Australia, por la tercera y cuarta fecha del Rugby Championship.

El seleccionado nacional cosecha 13 triunfos en el torneo: 5 veces sobre Australia y en 4 oportunidades tanto a Nueva Zelanda como a Sudáfrica.

El historia ante los Wallabies es el siguiente: 9 triunfos argentinos, 3 empates y 29 victorias australianas en 41 partidos disputados. El último antecedente es favorable a Argentina: Los Pumas 67 – Australia 27, en Santa Fe el 7 de septiembre del año pasado.

Ahora el combinado argentino ya cambió el chip y se metió de lleno en los duelos de 6 y 13 de septiembre ante los Wallabies en Townsville y Sídney, respectivamente.

¡Plantel confirmado para la gira por Australia! 💪



🏉 6 y 13 de septiembre vs Wallabies

📍 Townsville y Sydney



Más información: https://t.co/sQ57A6WYOL pic.twitter.com/UDbFLjcQ9q — Los Pumas (@lospumas) August 25, 2025

El plantel argentino que enfrentará a los Wallabies en Australia