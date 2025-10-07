Los Pumas y un cierre de año clave con la ilusión de ser cabezas de serie en el Mundial 2027

Los Pumas terminaron su participación en el Rugby Championship el último fin de semana y, aunque quedaron últimos, pudieron dar un paso adelante importante de cara al futuro.

Las victorias que obtuvieron ante los All Blacks en Mendoza y frente a Australia en Sídney hicieron que la Selección Argentina de rugby suba un puesto en el ranking mundial.

Pasaron del séptimo al sexto lugar, superando a los Wallabies lo que los deja mejor posicionados de cara al sorteo del Mundial de Australia 2027, que se realizará el 3 de diciembre.

El Mundial tendrá por primera vez 24 equipos en un nuevo formato con seis zonas de cuatro selecciones. Los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros pasarán a octavos de final.

Cómo están los bombos para el Mundial de Rugby 2027

Al ser 6 zonas, habrá esa misma cantidad de cabezas de serie que se definirán por el ránking al momento del sorteo. Por eso es clave que Argentina haya subido al 6°.

Si se mantiene en ese lugar, será cabeza de serie junto a Sudáfrica, Irlanda, Nueva Zelanda, Francia e Inglaterra. En el segundo bombo del sorteo figurarían Australia, Escocia, Fiji, Italia, Georgia y Gales, mientras que el tercero lo integrarían Japón, España, Estados Unidos, Chile y Tonga.

Finalmente, el cuarto grupo lo conformarían Uruguay, Portugal, Rumania, Hong Kong, Canadá y Zimbabwe, con un último clasificado que saldrá del repechaje entre Samoa, Bélgica, Namibia y el ganador del duelo entre Brasil y Paraguay.

El ranking del 1 de diciembre será el que defina los bombos del sorteo, y su composición final dependerá de los resultados que obtengan las selecciones en la ventana internacional de noviembre, donde los equipos del hemisferio sur enfrentarán a los del norte.

En el caso de Argentina, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi tendrá una gira exigente: debutará ante Gales el 9 en Cardiff, luego se medirá ante Escocia el 16 en Murrayfield y cerrará frente a Inglaterra el 23 en Twickenham, tres compromisos que podrían consolidar o modificar su actual ubicación.

La incógnita pasa por saber si Australia, pese a su séptimo puesto, mantendrá su condición de cabeza de serie por ser el anfitrión del Mundial.