Inédito: La Selección Argentina confirmó que habrá shows en la previa del partido ante Venezuela

La Selección Argentina dio a conocer que habrá shows en la previa del partido.

Este jueves, la Selección Argentina tendrá su último partido oficial de las Eliminatorias en el estadio Monumental, en el que además podría ser el último encuentro de Lionel Messi en suelo argentino. Por este motivo, desde la Albiceleste sorprendieron con un inédito anuncio.

Según dieron a conocer desde la cuenta oficial de la Scaloneta, se desarrollarán distintos shows en la previa del encuentro. Distintos artistas dirán presente en el estadio de River para empezar a darle color a la fiesta argentina.

«En la previa del próximo partido de la Selección Argentina en River Plate habrá tres shows para todos los espectadores que concurran al estadio«, comenzó el comunicado desde la cuenta oficial.

Además, informaron que la grilla estará compuesta por tres bandas: La Banda de Carlitos, Q´ Lokura y Uriel Lozano.

En ese sentido, adelantaron que «se le recomienda al público que disponga de sus localidades ingresar con tiempo y llegar al menos dos horas antes al Monumental para poder disfrutar toda la previa que se llevará a cabo en Núñez».

Este hecho llama la atención ya que las anteriores veces que se llevaron a cabo shows musicales, siempre se dieron luego del encuentro, tal como ocurrió en los festejos de la Copa del Mundo. Esta será la primera vez que artistas se presentarán en la previa del partido.

Lionel Messi ya llegó a Argentina para disputar las Eliminatorias

Durante la tarde de hoy llegó Lionel Messi al país proveniente de los Estados Unidos. Arribó junto con Rodrigo De Paul, su gran amigo y compañero también en Inter Miami.

Ambos participaron este domingo con Inter Miami de la caída en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders por 3-0, y tomaron un vuelo que los depositó en Rosario, la ciudad natal de la Pulga, antes de emprender el último tramo del viaje para plegarse al grupo en el predio de la AFA en Ezeiza.