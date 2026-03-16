Bariloche 100: más de mil corredores y varios locales destacados

Con más de 1.400 atletas en competencia, se llevó a cabo una nueva edición de Bariloche 100, una de las pruebas de trail running más importantes del calendario.

El evento contó con 6 distancias 12, 27, 42, 57, 80 y 100 kilómetros. Además, fue anfitrión del Campeonato Nacional de Trail en la distancia de 42K.

Por el Nacional, los locales tuvieron una gran actuación. Emilia Giustiniani fue la mejor entre las mujeres con un tiempo de 04:28:21.09. Le sacó más de 7 minutos a la segunda, Paula Galindez, de Almafuerte que tuvo un registro de 04:35:54.65.

Además, Javier Mariqueo, también barilochense, quedó segundo entre los varones con una marca de 03:47:57.72. El ganador fue el jujeño Adrián Gaspar con 03:42:48.11 y tercero quedó Kevin Martín de Esquel con 03:47:59.69.

(Foto: Marcelo Martínez)

100K

En la prueba madre de los 100K ganó Gabriel Santos Rueda, salteño que hizo gran parte de su carrera deportiva en Bariloche. Con un tiempo de 11 horas (11:00:36.23) le sacó casi 30 minutos al segundo que fue el chileno Fernando Rojas (11:29:34.67).

Completó el podio el peruano Víctor Canto (12:11:18.24). El mejor local en esa distancia fue el barilcohense Jaime Moyano que quedó 8° (15:39:57.54).

En la rama femenina se impuso la mendocina María Espínola (15:30:45.03), seguida por Laura Gordiola (16:06:56.14) de Pucón y Florencia Luna (17:02:59.41), también de Mendoza. Cristian Mazzuco, de Neuquén, quedó 14° entre las mujeres.

80K

En los 80K, se impuso el peruano Remigio Huaman Quispe con una marca de 8 horas y media (08:30:06.63), por delante de Carlos Bergesi de Comodoro Rivadavia y Juan Guidi de La Plata. El zapalino Nicolás Mattio fue 7°.

Entre las mujeres, la mejor fue Rosario Rodríguez de Yerba Buena (10:50:51.23). Eliana Marinero, de San Martín de los Andes, se destacó al ser segunda (12:00:55.87).

(Foto: Marcelo Martínez)

57K

En los 57K también hubo festejo local ya que el mejor fue Patricio González, nacido en Trenque Launquen pero que hace varios años vive en Bariloche. Ganó con un registro de 05:03:44.81. Lo escoltaron Sergio Pereyra de Junín de los Andes y el peruano Jhon Gobin Huaman.

En damas, festejó la bonarense Florencia Maggio (07:58:36.86), seguida por la bahiense Lorena Francani. La barilochense Carolina Veliz completó el podio.

42K

En los 42K, que no correspondían al Campeonato Argentino, también hubo triunfo barilochense y por duplicado. Genaro Crisóstomo (03:59:14.49) ganó entre los varones y Ruth Oñate (05:04:16.09) lo hizo entre las mujeres.

El podio masculino se completó con el cordobés Mirko Chacoma y el barilochense Juan Radinovsky. En el femenino, quedó segunda la roquense Belén Sepúlveda y tercera la uruguaya Gabriela Martirena.

(Foto: Marcelo Martínez)

27K

En los 27 K, que contó con la mayor participación (480 atletas), el ganador fue Gabriel Muñoz de Plottier (2:08:10.00) seguido por Joaquín Narváez de Catamarca y Emiliano Lago de CABA.

En la rama femenina, ganó la peruana Lucero Chocca (02:37:48.21), escoltada por Nadia Bernardis de Haedo y la viedmense Silvia González.

12K

Por último, en los 12K, se impuso el joven mendocino Laureano Quiroga, único con un tiempo menor a la hora (00:59:10.21). Detrás llegaron Agustín Paicil de Mar del Plata y el colombiano Harold Murcia Del Río.

En mujeres, la ganador fue la bonaerense Pía Carayol (01:04:51.51), que además fue cuarta en la general Sara Miguens de Buenos Aires y Carolina Chaco de Coronel Pringles, completaron el podio.