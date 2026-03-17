Daira Marín describió su gran participación en el Mundial de Aguas Heladas: «Fue una experiencia extrema»

Daira Marín tuvo una gran actuación en el Mundial de aguas heladas. La nadadora roquense obtuvo la medalla de plata en los 450 metros libres. Además, consiguió destacables resultados en los 100 metros libres, 25 metros mariposa, 50 metros libres, 100 metros pecho y 25 metros libres.

En diálogo con RIO NEGRO RADIO, Daira reveló cómo fue competir en el Mundial: «En Finlandia y en Suecia el agua estaba a -0,4 °C, muy frío. Fue una experiencia extrema«. Además, no se permite ninguna protección ante las bajas temperaturas: «En esta competencia no se utiliza ningún aislante térmico. Es una dificultad que es parte del desafío».

Marín habló en RIO NEGRO RADIO tras su gran participación en el Mundial.

El Mundial se desarrolló en Oulu, con un método muy particular: «Se hace un hueco con máquinas y ahí se monta la pileta que acompañan con una estructura de plástico. Para que no se congele, ponen un motor para mover el agua«.

Daira develó que estuvo muy cerca de no ir al Mundial: «La parte económica es compleja. No sabía si iba a poder ir a Finlandia. Gracias a un par de eventos que organizamos pude asistir».

La roquense enfatizó en la importancia de la alimentación durante una competencia: «Tener hambre te hace sentir el frío más rápido«. Su dieta consiste en «frutas, hidratos de carbono simples, bebidas, proteínas, lo más natural posible».

Marín contó cómo fueron sus inicios en la natación: «El agua siempre me fascinó. Empecé a nadar a los 12 y a los 14 años comencé con aguas abiertas«. Luego, relató cómo fue su llegada a esta disciplina: «Lo primero que me acercó fue querer salir de la pileta, sentía que no tenía espacio. Entrenar en el canal grande y en el río Negro me llevó a estar en diferentes temperaturas».

Daira fue recibida por familiares y amigos en su llegada a Roca. (Foto: Manantial Deportivo).

La nadadora remarcó que el estudio la ayudó a conocer más sobre la disciplina: «He ido conociendo qué es lo que le pasa a mi cuerpo al estar en contacto con esta temperatura. Estudié y leí mucho para tener herramientas para afrontar las bajas temperaturas».

El día a día de Daira está dividido en dos partes: «Me dedicó a mi entrenamiento y a dar clases. Me gusta compartir a otros la sensación de estar adentro del agua».

Para cerrar, Daira enumeró los siguientes desafíos que tiene en este 2026: «Tengo muchas ganas de hacer el Cruce de Gibraltar, que son 15 kilómetros desde África hasta España». Además, dijo que «seguramente compita en el Calafate, que es otra fecha de la Copa del Mundo».