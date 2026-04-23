Resultados de los argentinos en el Madrid Open: saldo positivo a la espera de Cerúndolo y Etcheverry

La jornada de este jueves en el Madrid Open dejó un balance favorable para el tenis argentino, con tres victorias importantes y algunos traspiés en la Caja Mágica.

El primero en celebrar fue Mariano Navone, que ratificó su gran presente al vencer al portugués Nuno Borges por 6-3 y 6-4. El bonaerense mostró solidez y confianza para meterse en la segunda ronda, donde lo espera un duro cruce ante el alemán Alexander Zverev.

También festejó Camilo Ugo Carabelli, que superó con autoridad al francés Gael Monfils por 6-3 y 6-4. El argentino jugó un partido muy firme, incluso con el público en contra, y avanzó con buenas sensaciones. Ahora se medirá con el italiano Flavio Cobolli.

En la misma línea, Juan Manuel Cerúndolo debutó con victoria ante el alemán Daniel Altmaier por 6-4 y 6-4. Tras un arranque adverso, logró acomodarse y cerrar el encuentro con autoridad. En la segunda ronda se medirá con el italiano (nacido en Argentina) Luciano Darderi.

Entre los resultados adversos, Sebastián Báez no logró sostener su nivel y cayó frente al lituano Vilius Gaubas por 7-5 y 6-1. El argentino se mostró incómodo y no pudo encontrar regularidad durante el partido.

Por su parte, Marco Trungelliti protagonizó un duelo muy parejo ante el español Daniel Mérida. Tras caer contra él en la qualy y haber ingresado como lucky loser, volvió a enfrentarlo y cayó 6-4, 1-6 y 7-6(6), pese a remontar tres match points en el tie break.

Además, Thiago Tirante ya había avanzado de ronda en la jornada del miércoles tras vencer con claridad al español Roberto Bautista Agut y tendrá un exigente duelo ante el estadounidense Tommy Paul este viernes alrededor de las 10:40 (hora argentina). El resto de los mencionados disputará su próximo el sábado.

Los que aún no debutaron en Madrid

La actividad continuará este viernes con la presentación de Tomás Etcheverry, que debutará directamente en segunda ronda ante el austríaco Sebastian Ofner desde las 10 (hora argentina).

En tanto, Francisco Cerúndolo hará su estreno el sábado frente al alemán Yannick Hanfmann, aún sin horario confirmado, en busca de seguir ampliando la presencia argentina en el torneo.