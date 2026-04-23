Trungelliti explotó contra el público en Madrid en medio del partido ante Mérida y quedó eliminado

Marco Trungelliti vivió una jornada tensa en el Masters 1000 de Madrid, donde quedó eliminado en primera ronda tras caer ante el local Daniel Mérida por 6-4, 1-6 y 7-6 (8-6), en un partido marcado por el conflicto con el público.

El encuentro estuvo atravesado por constantes intervenciones desde las tribunas, con un sector del público que interrumpió reiteradamente los turnos de saque del argentino. Las quejas de Trungelliti al juez de silla, el francés Alexandre Robein, fueron una constante a lo largo del duelo.

En el tercer set, con el marcador 4-5, el argentino frenó el partido y explotó contra la situación: «Así no se puede jugar», le reclamó al umpire, que le informó que se había solicitado seguridad para controlar a los espectadores, aunque sin efecto inmediato.

Sin respuestas concretas, Trungelliti pidió la intervención del supervisor de la ATP, el suizo Andreas Egli, pero la tensión no bajó. En ese contexto, el santiagueño se dirigió directamente hacia la tribuna.

Allí encaró a los hinchas que lo provocaban y, a los gritos, lanzó: «Bajá, cagón. ¿Por qué no gritás ahora? Gritá, cagón», en una escena que se escuchó en toda la cancha y marcó el punto más caliente del partido.

La chinada de Trungelliti con un aficionado diciendole que baje cagon y que grite ahora jdjdjsjs pic.twitter.com/JKGNGKNHXL — Cheti (@Cheti365) April 23, 2026

En lo deportivo, el argentino llegó a sacar para partido y dispuso de dos match points, pero no pudo cerrarlo. Mérida reaccionó, llevó la definición al tie-break y terminó quedándose con el triunfo pese a los cuatro puntos de partido que levantó Trungelliti.