Los rivales de Argentina en el Mundial 2026, bajo la lupa: cómo juegan Argelia, Austria y Jordania

Mahrez (Argelia), Alaba (Austria) y Al-Tamari (Jordania), son las principales figuras de los rivales de la Selección.

En una Copa del Mundo, ningún partido es sencillo. La muestra más reciente fue Qatar 2022 y el debut frustrado ante Arabia Saudita, que en los papeles aparecía como el rival más fácil del grupo.

En esta edición, la primera prueba de la Selección será el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City ante Argelia, que volverá a disputar un Mundial después de varios años. Su última participación fue en Brasil 2014, cuando cayó en octavos de final por 2-1 ante Alemania, campeón de aquel certamen, en tiempo suplementario.

El conjunto del norte de África regresa al torneo más importante a nivel selecciones con una base de futbolistas que compiten en distintas ligas europeas, lo que le permite sostener un nivel competitivo. En las Eliminatorias terminó primero de su grupo: enfrentó a Uganda, Mozambique, Guinea, Botswana y Somalia, y sumó 25 puntos con ocho victorias, un empate y una derrota.

Argelia, un duro rival para el estreno mundialista en Kansas City.

Su entrenador, Vladimir Petković, nacido en Sarajevo, actual capital de Bosnia y Herzegovina, se caracteriza por utilizar esquemas ofensivos como el 4-2-3-1 o el 4-3-3, que le permiten generar superioridad en ataque y recuperar rápido la pelota.

Los jugadores más destacados del elenco africano son Riyad Mahrez, capitán y referente que actualmente juega en Al-Ahli Saudi FC tras su destacado y extenso paso por Manchester City; Rayan Aït-Nouri, lateral izquierdo del City; Houssem Aouar, volante del Al-Ittihad; e Ismael Bennacer, mediocampista del Olympique de Marsella.

En la última fecha FIFA, «Los Fennecs» golearon 7-0 a Guatemala y empataron 0-0 con Uruguay. Además, antes del Mundial se medirán con Países Bajos, el miércoles 3 de junio, y con Bolivia, el miércoles 10.

Austria, presión alta e intensidad europea

Después del encuentro ante Argelia, la delegación argentina viajará a Dallas para disputar los otros dos encuentros del grupo en el AT&T Stadium. El primero será frente a Austria, el lunes 22 de junio.

El seleccionado austríaco volverá a jugar un Mundial después de casi tres décadas. Su última participación fue en Francia 98, torneo en el que compartió grupo con Chile, Italia y Camerún y quedó eliminado en la primera fase.

Esta vez vuelve de la mano del entrenador alemán Ralf Rangnick, de extensa trayectoria en el fútbol bávaro y con paso por Manchester United entre 2021 y 2022. Luego de su etapa en el equipo inglés, asumió en Austria en 2022 y, bajo su conducción, el seleccionado alcanzó los octavos de final de la Eurocopa 2024 -donde perdió 2-1 frente a Turquía- y tuvo un gran desempeño en las Eliminatorias europeas: compartió grupo con Bosnia Herzegovina, Rumania, Chipre y San Marino, y terminó líder con 19 puntos, producto de seis victorias, un empate y una derrota.

Los dirigidos por Ralf Ragnick buscarán avanzar de fase de grupos por primera vez desde 1982.

Su capitán es el polifuncional David Alaba, futbolista que está terminando su vínculo en Real Madrid. Surgió como lateral izquierdo en Bayern Munich, en España se transformó en zaguero central y Rangnick incluso lo utilizó como mediocampista. Otras figuras son Konrad Laimer (Bayern Múnich), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) y el experimentado Marko Arnautović, máximo goleador histórico del seleccionado con 47 tantos y actualmente en Estrella Roja de Belgrado.

El equipo también suele utilizar un 4-2-3-1 y se caracteriza por una presión alta, intensidad en la recuperación y transiciones veloces. La última ventana FIFA dejó buenas sensaciones: victorias por 1-0 ante Corea del Sur y 5-1 frente a Ghana.

En la preparación para su ansiado regreso a la Copa del Mundo, el equipo austríaco se medirá con un rival mundialista: será frente a Túnez el próximo lunes 1 de junio. Su segundo compromiso iba a ser ante Guatemala pero fue suspendido por una cuestión de logística.

Jordania, el debutante que apuesta al orden defensivo

El último rival de Argentina en el grupo J será Jordania, al que enfrentará el sábado 27 de junio, nuevamente en Dallas.

El conjunto asiático es uno de los cuatro debutantes de este Mundial y consiguió la clasificación tras finalizar segundo en su grupo con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Corea del Sur terminó primero con 22 unidades, mientras que completaron la zona Irak, Omán, Palestina y Kuwait.

Su entrenador es el marroquí Jamal Sellami, quien asumió en 2024 y rápidamente hizo historia al lograr la primera clasificación mundialista del país. Además, Jordania alcanzó el subcampeonato de la Copa Árabe a fines de 2025 tras caer 3-2 ante Marruecos en tiempo suplementario.

A diferencia de Argelia y Austria, Jordania apuesta por un planteo mucho más conservador. Su sistema suele transformarse de un 3-4-3 a un 5-4-1 cuando no tiene la pelota, priorizando el orden defensivo y los contragolpes veloces.

Jordania buscará dar el batacazo en el grupo J en su primera participación mundialista.

La gran figura del equipo es Mousa Al-Tamari, extremo del Stade Rennais de Francia. Esta temporada se destacó con siete goles y once asistencias en 36 partidos y también fue el máximo anotador de Jordania en las Eliminatorias, con siete tantos.

En marzo, Jordania empató 2-2 frente a Nigeria y Costa Rica, mientras que antes del Mundial afrontará amistosos de jerarquía ante Suiza y Colombia, que estarán presentes en el certamen internacional.

Aunque ninguno de los tres rivales aparece entre los máximos candidatos, todos representan desafíos distintos para la Selección de Scaloni en la fase de grupos.