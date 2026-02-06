Los tres jugadores que se sumarán al equipo de River después del partido ante Tigre

Este sábado, a partir de las 20, River recibirá a Tigre en el Monumental por la cuarta jornada del Torneo Apertura. Para este encuentro, Matías Viña regresará al once inicial tras ausentarse en la visita a Rosario Central, debido a la expulsión que recibió ante Gimnasia de La Plata.

Marcos Acuña estará convocado para el partido ante el Matador, pero comenzará en el banco de los suplentes. Frente al Canalla volvió a sumar minutos tras ingresar en el complemento, aunque se lo notó falto de ritmo, ya que se perdió gran parte de la pretemporada por un fuerte traumatismo en uno de sus pies.

Debido al buen nivel que mostró Viña en sus primeros partidos con la camiseta riverplatense —más allá de la infantil expulsión ante el Lobo—, el campeón del mundo no partirá desde el inicio este sábado. Sin embargo, podría hacerlo en la próxima fecha, cuando el jueves 12 de febrero River visite a Argentinos Juniors.

Otro campeón del mundo que volvería a ser titular ante el Bicho es Franco Armani. La situación es similar a la de Acuña, ya que, pese a los buenos rendimientos de Santiago Beltrán en el arco, Marcelo Gallardo decidió no apurar al Pulpo y buscar que llegue en óptimas condiciones físicas para ese compromiso.

El tercero es el último refuerzo: Kendry Páez. El ecuatoriano, que llegó a préstamo desde Chelsea, acordó con el Muñeco realizar una puesta a punto y no apresurar su debut. Lo más probable es que sea suplente en La Paternal.