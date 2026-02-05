SUSCRIBITE Diario papel
Mastantuono y su irónica frase sobre el gol de tiro libre a Boca: «Fue por el viento»

Franco Mastantuono recordó su gol del año pasado en el Superclásico ante Boca y se refirió a la supuesta ayuda por el viento.

Redacción

Franco Mastantuono grabó un video con el streamer Davo Xeneize en el que repasaban algunas imágenes históricas del fútbol en la que incluyeron su gol de tiro libre a Boca el año pasado.

El juvenil, hoy en el Real Madrid, fue la figura de River en el último Superclásico que se jugó en el Monumental al meter un golazo de tiro libre.

«¿Goles de suerte pusieron también?», preguntó Davo, reconocido hincha de Boca. Más allá del chiste, reconoció que fue «el mejor gol que vio en un Superclásico».

«Fue por el viento igual», contestó Mastantuono irónicamente en referencia a los que opinaron que ese factor lo había ayudado en el remate lejano que no pudo atajar Agustín Marchesín.

El presente de Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono vive un presente complejo en el Real Madrid. Su nivel ha sido irregular y lo perjudicó la mala temporada a nivel colectivo del equipo.

La gran inversión que hizo el club merengue puso las expectativas muy altas. Hasta ahora jugó 23 partidos y metió 3 goles.


