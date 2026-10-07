Los tres titulares que cuida Boca para el vital partido contra Instituto, en Córdoba

Boca está en la previa de un partido clave ante Instituto y Rodolfo Arruabarrena igual planea meter rotación. La Gloria manda en la zona A con 25 puntos y el Xeneize, con 21, tendrá la chance de acortar la distancia, pero la cercanía del encuentro con Vasco da Gama, obligará al DT a tocar el equipo.

El primer cambio será obligado y por lesión. Alan Velasco estará inactivo un par de semanas y el que pica en punta para quedarse con su lugar es Carlos Palacios, quien tuvo buenos ingresos en los últimos juegos. La otra opción, menos probable es el ingreso de Ángel Romero.

¿Dos de selección al banco?

Los otros dos retoquen que piensa hacer el Vasco pueden hacer ruido, porque se el DT dejaría en el banco a Leandro Paredes y Leonel Flores. El volante sumó muchos minutos y apuestan a que llegue de la mejor manera al choque de Sudamericana, mientras que el delantero ingresó en los tres partidos de la Selección Argentina y en el medio, jugó 30 minutos ante Unión, cuando definió la historia con dos golazos.

Por el juvenil ingresaría Sebastián Villa, mientras que el reemplazo de Paredes sorprende: sería Williams Alarcón, sin mucho rodaje durante la temporada, pero con el visto bueno de Arruabarrena para ganar confianza. La baja por lesión de Tomás Belmonte achicó las alternativas en esa zona y el chileno podría tener una gran oportunidad.

La formación que asoma en Boca para visitar a la Gloria

De esta manera, la formación de Boca sería: Álvaro Montero (vuelve después de su paso por la Selección de Colombia); Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Williams Alarcón Milton Delgado; Carlos Palacios, Sebastián Villa y Miguel Merentiel.