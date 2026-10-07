Chiqui Tapia despidió a Lionel Messi: «Los estadios se apagan, las leyendas no»

El mandamás del fútbol argentino, que fue silbado en plena despedida, no se hizo presente en campo al final del partido.

Aunque no fue una figura visible anoche en el Estadio Monumental, Claudio Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se tomó un momento para despedir a Lionel Messi a través de una sentida carta.

El mandamás del fútbol argentino, que anoche fue silbado por gran parte de los presentes en la última función del “10” (tampoco bajó al campo de juego culminado el partido), eligió expresarse a través de redes sociales para agradecerle al astro rosarino la huella imborrable que deja en la Selección Argentina.

La carta empezó de la siguiente manera: «Llegó ese día que nadie quería que llegara. Pero el tiempo es inevitable y acá estamos, tratando de encontrar palabras para escribir el final de un ciclo. No el final de la historia. Porque hay historias que, cuando se vuelven eternas, ya no tienen final.»

Y prosiguió, destacando la humildad del rosarino, la profesionalidad y el eterno compromiso que mantuvo durante más de dos décadas con el equipo nacional: «Tu compromiso con esta camiseta, incluso cuando llevarla pesaba más de lo que cualquiera podía imaginar«.

La carta también hizo alusión a los momentos duros, las críticas, las dudas y las veces que pudo haberse rendido y eligió volver. «Llegó la Copa América. Llegó Wembley. Y finalmente llegó esa tarde en Qatar que los argentinos vamos a guardar para siempre en el lugar más lindo de nuestra memoria.»

Destacando algo más valorable todavía: “Hiciste algo todavía más grande: uniste generaciones. Abuelos, padres, hijos y nietos abrazados por la misma camiseta, llorando por el mismo diez. Eso también es tu legado.»

El cierre es el más poderoso. «Las camisetas algún día se cuelgan. Los partidos terminan. Los estadios se apagan. Las leyendas, no. Y mientras exista una pelota rodando en nuestro país, mientras un chico grite un gol con la camiseta celeste y blanca, mientras un argentino recuerde dónde estaba aquel 18 de diciembre, vas a seguir estando ahí.»