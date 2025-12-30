Luis Scola fue agredido por la espalda en un partido de básquet en Italia

Luis Scola se retiró en 2021 pero sigue ligado al básquet. Ese año, el histórico integrante de la Generación Dorada dejó la actividad profesional. Luego de esta decisión, «Luifa» continuó vinculado a la anaranjada, pero ahora desde afuera de la cancha.

En las últimas horas, la leyenda argentina fue noticia en el Viejo Continente. Luego de la victoria como visitante del Varese sobre el Trapani Shark (95-88), el ex basquetbolista fue agredido por la espalda cuando se retiraba del estadio. Según reveló el medio Varese News, habría recibido una patada de un trabajador del equipo rival, en una zona donde solo se permite personal autorizado. Por el momento, se desconoce la identidad del agresor. Afortunadamente, el argentino no sufrió heridas de gravedad ni necesitó asistencia médica.

El partido estuvo marcado por las tensiones. A falta de segundos para el final del encuentro, Scola intentó calmar las aguas dentro de la cancha y fue empujado por Alessandro Cappelletti, base del Trapani. Luego de esta agresión, el jugador fue expulsado inmediatamente.

Unas horas después del incidente, el club de Scola rompió el silencio y le restó importancia al hecho: «El incidente ocurrió en un momento tenso, vivido con gran intensidad emocional por ambas partes«. Además, agregaron que «no fue nada grave, ni excedió las tensiones normales que pueden surgir en situaciones de alta competición».

Por otro lado, Valeriano D’Orta, vocero del Trapani, repudió lo sucedido fuera de la cancha. «Como se vio esta noche, en condiciones normales habríamos respetado las evidentes diferencias de clasificación con nuestros rivales».

Luego de finalizar su carrera, Scola ocupó el cargo de director deportivo en Varese, su último club. Luego, se convirtió en el principal accionista de la institución, adquiriendo el 51% de las acciones de la institución, que planea volver a los primeros planos del básquet italiano y europeo.