Luto en el turf sudamericano: murió el jockey Leandro Henrique tras caerse de su caballo en plena competencia

El mundo del turf de sudamericano se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento del destacado jockey brasileño Leandro Henrique. La noticia se dio a conocer en las últimas horas como consecuencia de las graves heridas sufridas durante un accidente en plena competencia.

El deportista, de 27 años, permanecía hospitalizado desde el pasado domingo luego de protagonizar una caída junto a su ejemplar Native Coffee durante la segunda carrera que disputaba en el Hipódromo de la Gávea, perteneciente al Jockey Club Brasileiro.

Según informaron fuentes especializadas, Regal Flex (otro caballo), no tomó correctamente una curva y terminó llevando a Native Coffee hacia la parte externa de la pista. Así el caballo se desvió del trazado habitual y superó las vallas perimetrales, lo que provocó que Henrique impactara violentamente contra el terreno. Como consecuencia del accidente, el jockey sufrió un traumatismo craneoencefálico y una fractura expuesta de cadera.

Tras recibir las primeras atenciones médicas sobre la pista, fue trasladado de urgencia al Hospital Miguel Couto, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas y posteriormente derivado a una unidad de cuidados intensivos. A pesar de los esfuerzos médicos, finalmente se confirmó su fallecimiento.

Quién era Leandro Henrique

Nacido en Recife en diciembre de 1998, Henrique fue considerado desde muy joven uno de los grandes talentos de la hípica brasileña. Comenzó a los 9 años y a los 16 llegó a la Gávea y ganó la estadística de jockeys de la temporada 2016/17, un logro destacado por el Jockey Club Brasileiro.

A lo largo de su carrera superó las 1.000 victorias y consiguió consagraciones en Grandes Premios de Grupo 1, las principales competencias del turf internacional.

En los últimos tiempos se había incorporado como piloto oficial del Haras Santa María de Araras, una de las entidades más reconocidas de la hípica brasileña.

Tras conocerse la noticia, el Jockey Club Brasileiro emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a familiares y allegados y lamentó la pérdida de una de las figuras destacadas de la actividad.

«Leandro deja una trayectoria destacada en la hípica brasileña y una profunda tristeza entre familiares, amigos, profesionales y aficionados a este deporte», lamentaron.

Con información de Noticias Argentinas