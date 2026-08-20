El turismo internacional impulsó el nivel de gasto en Bariloche, con un 3,2% de aumento

El turismo internacional empujó el nivel de gasto por pasajero por estadía en Bariloche. Archivo

El turismo internacional de julio, especialmente centrado en el público brasileño, impulsó el nivel de gasto por pasajero que llegó al mejor registro del año y posibilitó un incremento del 3,2% interanual.

El informe de coyuntura y competitividad turística de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche reflejó la importancia del turismo internacional que, como se conoce, tiene un mayor poder adquisitivo y estadías las prolongadas. Incluso en el sector comercial y turístico señalan que con las nevadas es inmediato el impacto en el consumo en la ciudad: “Hay nieve y los brasileños salen a gastar”, señaló un referente del sector.

Según el informe del mes de julio, el gasto total por pasajero ascendió a 590.673 pesos, el mejor registro en lo que va del año, que significó un aumento del 4,3% respecto de junio, cuando comenzó el movimiento del turismo invernal en Bariloche.

Si se extiende la brecha, entre julio de 2025 y el mismo mes de este año, el incremento de ese indicador asciende al 3,2%. Mientras que entre enero y julio de este año, la suba fue más modesta, del 0,4%.

“Esta mejora estuvo explicada principalmente por el cambio en la composición de la demanda: el turismo extranjero ganó participación relativa y aportó visitantes con mayor poder adquisitivo y una mayor propensión al consumo”, analizó la entidad al presentar su nuevo informe mensual.

Según destacaron desde la Asociación Hotelera la mayor incidencia del turismo internacional “logró amortiguar la caída del gasto turístico real” por el contexto de retracción del mercado nacional.

Otro dato relevante del informe, indicó que durante el mes, los establecimientos hoteleros de mayor categoría registraron altos niveles de actividad. Sin embargo, el volumen consolidado de noches ocupadas quedó por debajo del año anterior, reflejando un comportamiento dispar entre los diferentes segmentos de la oferta.

En el último mes la estadía promedio acumulada creció un 2%.

En tanto, el flujo total de pasajeros cayó un 6,5% interanual, lo que llevó a que el gasto turístico total, medido en términos reales, registrara una disminución del 3,5%, reflejó el informe que cuantificó el gasto diario por pasajero en 124.878 pesos.