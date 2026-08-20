Cómo pueden las pymes de Río Negro reducir sus costos de energía: las claves de una jornada en Cipolletti

La jornada acercó herramientas para optimizar el uso de la energía y reducir costos operativos en las pymes. Foto: Flor Salto.

El Gobierno de Río Negro reunió este jueves en Cipolletti a pymes, especialistas, organismos y empresas en una jornada de eficiencia energética destinada a mostrar alternativas para reducir costos, optimizar consumos y mejorar la competitividad.

La actividad convocó a unas 120 empresas del Alto Valle y permitió conocer soluciones vinculadas con diagnósticos energéticos, gestión de la demanda, generación distribuida, paneles solares y sistemas de almacenamiento con baterías.

Río Negro convocó a 120 pymes de la región para participar. Foto: Flor Salto.

“Esta es una convocatoria que hicimos a todas las pymes de la zona para que vengan a escuchar y aprender sobre distintas herramientas que tienen las empresas para bajar sus costos operativos”, explicó María del Carmen Rubio, directora de Evaluación de Proyectos de la Secretaría de Energía y Ambiente.

La propuesta reúne a representantes del sector energético y productivo de distintos puntos del país. Durante el encuentro participan funcionarios nacionales y de Córdoba, junto con representantes del INTI, Cammesa, Edersa, EPRE y Genneia, además de empresas que ofrecen soluciones vinculadas con diagnósticos energéticos, medición de consumos, paneles solares y sistemas de almacenamiento con baterías.

La jornada también incorpora una instancia vinculada al financiamiento de estas inversiones. A través de FOGARIO, las empresas pueden conocer alternativas para acceder a garantías y herramientas que faciliten la incorporación de equipamiento y soluciones de eficiencia energética, como paneles solares, baterías y sistemas de medición.

Cuánto pueden ahorrar las pymes con eficiencia energética

La jornada incluyó opciones de financiamiento para acompañar inversiones en eficiencia y generación de energía. Foto: Flor Salto.

Uno de los principales datos que dejó el encuentro fue el margen de ahorro que puede conseguirse sin grandes inversiones. Según explicó Rubio, la experiencia acumulada por la Secretaría de Energía en el trabajo con empresas muestra que es posible reducir entre un 25% y un 28% el consumo energético mediante cambios en la gestión. Según precisó esto se consigue “gestionando la demanda, modificando la forma en que están produciendo, optimizando los recursos que tienen”, explicó.

Rubio también aclaró que el impacto no es igual para todas las empresas y depende de la actividad que desarrollen. “Hay pymes que son electrointensivas, que la energía es un insumo muy importante, y otras no tanto; por ahí puede ser el gas o algún otro energético”, explicó. Por eso, de acuerdo con su planteo, el primer paso consiste en identificar qué recurso tiene mayor incidencia dentro de cada proceso productivo.

En datos 28% es la reducción del consumo energético que pueden alcanzar las pymes mediante medidas de eficiencia y gestión de la demanda.

Uno de los ejemplos que dio fue el encendido simultáneo de equipos, una práctica que puede generar picos de demanda. “Muchas empresas instalan el equipamiento eléctrico, lo ponen en funcionamiento en paralelo, eso le genera un pico de potencia, un pico de demanda que se puede evitar”, describió Rubio. Frente a esto, propuso escalonar el funcionamiento de la maquinaria y ordenar los consumos de acuerdo con los distintos valores que tiene la energía durante el día.

“La energía tiene distinto precio durante el día”, recordó la directora de Evaluación de Proyectos, quien planteó que una empresa puede evitar los horarios más costosos y trasladar parte de su consumo a momentos más económicos. Para eso, recomendó incorporar como práctica el análisis de la factura y de los patrones de consumo: “Que analice la factura, que analice los consumos”, sostuvo.

A las medidas de gestión se suman, según detalló Santiago Yanotti, secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, alternativas como iluminación LED, motores más eficientes, mejoras en cámaras de frío, sensores, paneles solares y baterías. El funcionario estimó que una pyme puede reducir alrededor del 30% de su factura sin grandes inversiones y hasta un 50% cuando incorpora nuevas tecnologías. “Lo mismo hay para motores para cámara de frío, para sensores, para todo tipo de máquina que use electricidad”, ejemplificó.

Baterías, paneles solares y una nueva discusión sobre la tarifa

Santiago Yanotti, secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, durante la jornada realizada en Cipolletti. Foto: Flor Salto.

Entre las tecnologías presentadas durante la jornada, Yanotti destacó especialmente las baterías por su potencial para reducir el costo asociado a la potencia contratada. “Un gran costo que tienen las empresas es la potencia contratada”, explicó, y agregó que se trata de un componente que “pagan consuman o no consuman”.

Según el funcionario, el almacenamiento puede permitir una reducción significativa de esa potencia contratada. “Hoy con las baterías les permite bajar quizá la mitad de la potencia contratada con una inversión que se repaga menos de dos años”, sostuvo.

En datos 50% Es el ahorro que podría alcanzar una pyme en su factura energética al incorporar nuevas tecnologías y realizar inversiones en eficiencia.

La actividad también buscó acercar a las pymes con las empresas que ofrecen estas soluciones, para facilitar el contacto entre la demanda y los proveedores. El objetivo, explicó Yanotti, fue que quienes evalúan una inversión “puedan saber qué significa en reducción de consumo y calcular los repagos”, mientras que las firmas del sector pudieron conocer de primera mano las necesidades del entramado productivo.

El otro eje planteado durante la jornada fue la discusión tarifaria. Yanotti adelantó que el EPRE continuará trabajando junto con empresas y sectores productivos para analizar un esquema que contemple el comportamiento de los usuarios. “Nosotros necesitamos una tarifa que la gente que consume de forma eficiente tenga un incentivo económico en la tarifa”, afirmó.

La propuesta busca, según explicó el secretario, complementar las inversiones en eficiencia y generación propia con cambios en la estructura tarifaria. El desafío, planteó, es que las herramientas presentadas durante el encuentro puedan transformarse en decisiones concretas dentro de las empresas. “Esperemos que les sirva, que se animen a innovar”, concluyó.