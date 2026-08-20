Detrás de escena: una nueva mirada sobre la cirugía mamaria

Durante muchos años, la cirugía mamaria estuvo asociada a un ideal estético muy definido: implantes de gran volumen y resultados evidentes. Operarse implicaba, de algún modo, que el cambio se notara.

Hoy, la escena en el consultorio es otra. Cada vez son menos las mujeres que llegan con la foto de una modelo o una celebridad. Muchas muestran una imagen de ellas mismas antes de un embarazo, la lactancia o una importante pérdida de peso. No buscan parecerse a otra persona: buscan recuperar una parte de sí mismas. Este cambio refleja una transformación que va más allá de las técnicas quirúrgicas.

Cambió la manera en que las mujeres hablan de su cuerpo, las preguntas que hacen y, sobre todo, sus expectativas. Quieren verse mejor, pero sin perder aquello que las identifica. El objetivo ya no es llamar la atención, sino lograr un resultado que se integre con el cuerpo y con la propia historia.

Del tamaño del implante a una cirugía pensada para cada mujer

Hace algunos años, buena parte de la consulta giraba alrededor del tamaño del implante. Hoy la conversación suele ser diferente. Las pacientes hablan de recuperar la firmeza después de la lactancia, sentirse cómodas al hacer actividad física o corregir cambios provocados por una pérdida de peso.

La primera pregunta ya no es qué tamaño colocar, sino qué necesita cada paciente para alcanzar el resultado que busca. La cirugía mamaria no puede pensarse como una receta: cada cuerpo tiene características diferentes y requiere una planificación individual. Escuchar también pasó a ser parte fundamental del tratamiento.

No alcanza con evaluar la anatomía; es necesario comprender qué motiva la consulta y qué espera conseguir cada mujer. Dos pacientes con características similares pueden necesitar procedimientos completamente distintos.

Cuando el objetivo no es aumentar sino recuperar la armonía

El aumento mamario dejó de ser la única respuesta posible. Muchas mujeres consultan porque el pecho perdió sostén o modificó su forma después de embarazos, lactancia, envejecimiento o cambios de peso. En esos casos, una mastopexia, con o sin implantes según cada situación, puede ayudar a recuperar la forma y posición de la mama.

Hoy contamos además con herramientas que permiten planificar procedimientos más precisos y, en pacientes seleccionadas, materiales de soporte como las mallas reabsorbibles de P4HB, que pueden aportar sostén adicional a los tejidos y formar parte de estrategias destinadas a favorecer la estabilidad del resultado.

Las redes sociales también cambiaron la conversación

Las redes sociales forman parte de este escenario. Durante años, las imágenes editadas y los filtros influyeron en la percepción sobre el propio cuerpo. Sin embargo, cada vez más mujeres expresan el deseo de verse bien en su vida cotidiana, más allá de una fotografía o una pantalla.

Como profesionales, esto implica una responsabilidad: explicar qué resultados son posibles y cuáles respetan la anatomía de cada persona. Una cirugía no debería perseguir una imagen modificada digitalmente, sino un resultado que se integre naturalmente al cuerpo.

La evolución hacia una cirugía más personalizada también se refleja en la literatura científica y en el trabajo de las sociedades profesionales. La formación y actualización permanente, junto con una adecuada información previa, son fundamentales para priorizar la seguridad de las pacientes.

Por eso, antes de realizar una cirugía plástica es importante verificar la formación y especialización del profesional. La Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires (SCPBA) cuenta con un buscador para consultar a sus profesionales miembros.

La cirugía mamaria evolucionó como lo hizo la medicina en su conjunto. Hoy existen mejores herramientas para planificar cada procedimiento, pero el cambio más importante probablemente sea otro: entender que no existe una única forma de verse bien y que cada mujer merece una propuesta pensada para su cuerpo, su historia y sus expectativas.