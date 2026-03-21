Lanús venció a Vélez y le quitó el invicto en el Apertura de la Liga Profesional

Lanús dio el golpe en Liniers, derrotó 1 a 0 a Vélez con un gol de cabeza de Carlos Izquierdoz y le quitó el invicto en el Apertura de la Liga Profesional.

En un partido con polémicas, el único gol de la tarde fue a los 25 minutos del segundo tiempo. El capitán se impuso ante su marca en un córner y marcó el 1 a 0 de cabeza.

Vélez protestó por dos jugadas controvertidas. Primero por una mano de Izquierdoz en el área no sancionada y después por una mano del arquero Losada afuera del área.

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El árbitro, Pablo Dóvalo, no le sacó la segunda amarilla al guardameta por esa acción. El público se fue muy enojado con el arbitraje y cantó contra el presidente de la AFA, Chiqui Tapia.

LOSADA LA TOCÓ AFUERA DEL ÁREA Y VÉLEZ RECLAMÓ LA TARJETA ROJA 👀#LPFxTNTSports



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El Fortín venía invicto con 6 triunfos y 4 empates. Tiene asegurado ser el puntero de la Zona A por una fecha más ya que le saca cuatro puntos a Lanús y a Estudiantes que tienen un partido menos.