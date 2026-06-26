Manu Urcera es nuevo piloto Mercedes Benz en Turismo Carretera

Cambio de marca y desafío supremo para el rionegrino José Manuel Urcera dentro del Turismo Carretera: el rionegrino fue confirmado como nuevo piloto Mercedes Benz a partir de la próxima competencia, a disputarse el 12 de julio en Posadas (Misiones).

El piloto de San Antonio Oeste, escolta en el certamen que lidera Jonathan Castellano (Challenger), continuará dentro del Maquin Parts, pero reemplazando el Toyota Camry por un flamante CLE 53 Coupé de nueva generación, el cual está en la etapa final de su armado.

De esta forma, el equipo con base en Venado Tuerto (Santa Fe) completará su alineación de autos exclusivamente con Mercedes Benz, con Urcera ahora siendo compañero de estructura de Otto Fritlerz y Diego Azar, los primeros embajadores de la marca en la historia del TC.

La noticia fue confirmada esta tarde por Prestige Auto Racing Team, al tiempo que Horacio Soljan, titular del Maquin Parts, le expresó al portal motor Solo TC: «El equipo vio con buenos ojos que Manu use un auto de la misma marca que los otros 2 pilotos del equipo, porque estaba un poco solo en cuanto a la comparación de datos y estaba compitiendo con algunos equipos que hoy en el TC tienen hasta cinco o seis autos de la misma marca, cosa que lo ponía en desventaja”.

Luego de un comienzo prometedor, y tras los cambios reglamentarios implementados para la tercera fecha, la marca alemana dio un salto y se mostró muy competitiva en el devenir del certamen, alcanzando, como mejor resultado, un 2° puesto con Fritzler en Alta Gracia.

Para Urcera será la sexta marca que utilizará en la categoría, tras sus pasos por Chevrolet, Ford, Torino, Dodge y Toyota. Cabe recordar que el título logrado en 2022 fue a bordo de un Torino.