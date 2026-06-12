Revés judicial para Toviggino: la causa por la millonaria mansión de Pilar seguirá en el fuero Penal Económico

La causa por la mansión de Pilar será investigada en el fuero Penal Económico.

La investigación sobre la lujosa mansión de Pilar atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, sumó un nuevo capítulo judicial. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por dos imputados en la causa y confirmó que el expediente continuará bajo la órbita del fuero Penal Económico.

La decisión representa un revés para la estrategia impulsada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes figuran formalmente como propietarios del inmueble y habían solicitado suspender el trámite vinculado a la competencia de la causa hasta que se pronunciara la Corte Suprema de Justicia.

Sin embargo, el máximo tribunal penal federal declaró inadmisible el planteo y dejó firme su resolución anterior, que había establecido que el conflicto debía ser resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Sospechas sobre fondos vinculados a la AFA

La investigación busca determinar si la adquisición de una imponente propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, se realizó mediante fondos presuntamente vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y si existió una estructura destinada a ocultar la verdadera titularidad de los bienes.

Los fiscales sostienen que el caso excede la compra de una vivienda y apunta a reconstruir una presunta red de sociedades, movimientos financieros y operaciones económicas vinculadas al entorno de dirigentes de la máxima entidad del fútbol argentino.

La propiedad bajo investigación cuenta con helipuerto, caballerizas, vehículos de colección valuados en más de tres millones de dólares y amplias instalaciones de lujo. Según una tasación oficial incorporada al expediente, su valor real rondaría los 17 millones de dólares.

Una denuncia impulsada por dirigentes de la Coalición Cívica

La causa se inició el 1 de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe. En ella se advirtió sobre un presunto esquema de lavado de activos relacionado con la compra de inmuebles, automóviles, caballos árabes y otros bienes de elevado valor económico que tendrían vinculación con dirigentes de la AFA.

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, la quinta fue adquirida en mayo de 2024 por un valor declarado de 1,8 millones de dólares, cifra que contrasta con la valuación oficial realizada posteriormente.

Testaferros y movimientos bajo la lupa

Uno de los principales ejes de la investigación es determinar si la propiedad fue adquirida a través de una estructura de supuestos testaferros vinculados a Pablo Toviggino, considerado uno de los hombres de mayor confianza del presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia.

En ese contexto, los investigadores analizan la participación de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como titulares formales del inmueble. También se incorporaron registros de visitas, documentación societaria y movimientos vinculados a Real Central SRL, firma bajo la cual aparece registrada la propiedad.

Además, la Justicia puso bajo análisis el uso de una tarjeta corporativa de la AFA por parte de Pantano para distintos gastos y los registros de ingreso a la residencia, entre los que figura como visitante frecuente Máximo Toviggino, hijo del tesorero de la entidad.

La investigación continúa

La causa ya pasó por tres juzgados distintos desde su inicio y ahora continuará su trámite en el fuero Penal Económico, donde se profundizará el análisis patrimonial, financiero y societario de los involucrados.

Los investigadores intentan establecer si existieron maniobras de lavado de activos y si parte de los fondos utilizados para adquirir bienes de lujo pudieron tener origen en recursos vinculados a la AFA o a operaciones incompatibles con la actividad declarada por sus titulares formales.