Marabunta, festejo clásico y boleto para el repechaje del TDI: «Cumplimos el objetivo»

En el cierre del Torneo Norpatagónico de Rugby, Marabunta le ganó el clásico a Neuquén RC como visitante y logró la clasificación al repechaje del Torneo del Interior.

El partido, que se había postergado por la nevada del mes pasado, se disputó el último fin de semana con triunfo 27-20 para la Hormiga. Con esta victoria, se aseguró el tercer lugar detrás de Sportiva de Bahía Blanca que fue el campeón y del Azul que ya tenía boleto a la Reválida del TDI después de su conquista en el Regional Patagónico en abril.

«Los clásicos tienen un condimento especial, más allá de que uno u otro no vengan bien. Toda la semana previa es particular y si te toca ganar, como en este caso, también los días después también de ese partido, estamos muy contentos», analizó Eduardo «Dudi» Trasarti, entrenador del Verde, en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Fue un partido bastante cerrado, como todo clásico. Ninguno de los dos quiere perder. El que comete un error, lo termina pagando caro. El partido salió tal cual lo habíamos planificado. El primer tiempo fue de mucho contacto, estamos preparados para eso y pudimos sacarle el ritmo a Neuquén con un juego más físico. Nos dio resultado y en el segundo tiempo con los cambios y gente mucho más dinámica quisimos darle más volumen de juego. La amarilla a diez minutos de terminar el partido nos complicó un poco, ellos se nos vinieron, pero nunca dejamos de tener el control del partido«, evaluó el coach.

Los dos equipos se han ganado mutuamente en sus últimos enfrentamientos ratificando la paridad entre ambos. «En Neuquén y Marabunta los partidos son siempre muy cerrados, de pocos puntos y de poca diferencia. Nos tocó el partido de local perderlo por seis puntos, acá lo ganamos por siete, esa es la diferencia entre los dos. Son partidos muy lindos para jugarlos y para verlos, se disfrutan», aseguró Trasarti.

Sobre el boleto al repechaje del Torneo del Interior, el entrenador expresó: «Ya teníamos el objetivo de clasificar en el torneo pasado, pero lamentablemente no nos fue muy bien. Quedamos en semifinales afuera justamente con Neuquén. Nos volvimos a poner este objetivo en el Norpatagónico y lo cumplimos. Nos hubiese gustado llegar hasta la última fecha sin depender de otros resultados, nos ayudó el triunfo de Roca contra Argentino el fin de semana anterior».

La fecha para el partido que da ingreso al TDI aún no está confirmada. «Todavía no está claro. No sabemos si va a ser a fines de este año, cosa que es muy difícil, o en marzo del año que viene, que es lo más seguro», comentó Trasarti. Neuquén deberá enfrentar al cuarto de Mendoza y Marabunta el 3° de Mar del Plata.

El próximo desafío para ambos será el torneo junto a los equipos de la Unión de Rugby de los Lagos del Sur. «Es un torneo bastante lindo e interesante, que nos va a llevar hasta casi mediados de noviembre. Los primeros tres lugares te reposicionan para el torneo de clubes de comienzos del año que viene. Nosotros en la misma zona tenemos a Jabalíes de El Bolsón, a Neuquén RC, a Patagonia, a Roca RC y a Bandurrias de San Martín de los Andes», informó Trasarti.

Escuchá a Dudi Trasarti en Río Negro Radio

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).