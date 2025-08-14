El estadio Ruca Che cumple 30 años y se vienen los festejos: ¿Vuelve el básquet profesional?

El Ruca Che, conocido en el planeta por el estadio donde empezó a gesta la Generación Dorada, tal vez el mejor equipo deportivo de la historia argentina, está a punto de cumplir 30 años y se vienen varias movidas. La fecha oficial del aniversario es el 21 de este mes y el festejo por estas tres décadas será el 30. Por estas horas, se terminan diferentes trabajos de remodelación en un predio que hace tiempo necesitaba una «lavada de cara».

“Después de un año y medio de trabajo, es otro lugar. El cambio más icónico es el parque: ese piso de 30 años ya no estaba en condiciones de recibir un juego ni siquiera amateur… había partes donde la pelota no picaba», reconoció el vicepresidente de Ecydense, Federico Bolan.

Los costos para llevar adelante las mejoras

La remodelación integral del estadio Ruca Che tuvo un costo de 340 millones de pesos y lleva más de un año de trabajo. La tarea más importante fue la del piso, que se cambió totalmente. Son 1.350 metros cuadrados de madera Guatambú, que fueron instalados por la misma empresa, Tecnopiso, que lo colocó en 1995.

El piso fue cambiado en su totalidad. Es la parte más importante de la obra. (Neuquén Informa)

El desafío más importante y caro -según Bolan- fue cambiar ese piso que hoy contiene a ocho deportes distintos. Pero aclaró que en la previa, fue necesario avanzar sobre reparación integral del techo, porque las goteras habían obligado al personal de mantenimiento a realizar un mapa de baldes.

La lista de mejoras incluye desde pintura interior y exterior, renovación de cartelería, parquizado, modernización de luminarias, nuevos cerámicos en pasillos, vestuarios y oficinas, remodelación de la Sala VIP Oscar Loco Ibañez”, optimización de accesos y la creación por primera vez de un guardarropa.

Los trabajos terminarán en los próximos días. (Neuquén Informa)

Los comienzos, las glorias y ¿la vuelta del básquet profesional?

El Ruca Che se inauguró con el Torneo de las Américas 1995, pero la fama mundial se la ganó seis años más tarde, con la Selección Argentina liderada por Manu Ginóbili, Luis Scola y Chapu Nocioni. Todos los integrantes de ese equipo sostienen que la química de equipo se encontró en tierras neuquinas, durante el Premundial del 2001. Un año más tarde llegó el subcampeonato en Indianápolis y en 2004 la inolvidable conquista del oro olímpico en Atenas.

«La historia empezó en Neuquén», una frase que suena en la Generación Dorada. (Archivo)

Aunque se practiquen otros deportes y hayan pasado artistas increíbles por el Ruca Che (Charly García, La Renga, Abel Pintos y Soledad, pero también internacionales como BB King, Joan Manuel Serrat o Ricky Martín), queda claro que el estadio es sinónimo de básquet y en esa busqueda de recuperar la identidad, apuntan a tener partidos profesionales de esa disciplina.

“Queremos que vuelva el básquet profesional. Nos reunimos con Sergio Gatti (neuquino y presidente de la CAB) para aplicar a una fecha FIBA o nacional. Eso genera turismo deportivo y proyecta a Neuquén y a la provincia. Claro que depende de inversiones y del trabajo conjunto entre Estado, sector privado, deportes y turismo”, señaló Bolan.

“Es el estadio más importante de la Patagonia, y la Confederación Argentina de Básquet (CAB) y la FIBA conocen la necesidad de estos espacios”, explicó Bolan y amplió: “Hoy esas ventanas son muy caras, pero se pueden juntar voluntades para achicar los gastos y convencer de que Neuquén tiene que ser otra sede importante a nivel nacional”.

¿Y si lo usan Independiente y Biguá?

Cuando se terminó la construcción del Ruca Che, el objetivo fue que después de esos eventos internacionales, se le de continuidad con equipos locales. Lamentablemente eso ocurrió en cuentagotas con el básquet y el que más lo aprovechó fue el desaperecido Gigantes del Sur en la Liga Argentina de vóley. En la actualidad, la capital neuquina está ante un hecho histórico porque dos equipos participarán en la Liga Nacional Femenina: Independiente y Biguá.

El Rojo obtuvo su pasaporte el año pasado cuando ganó el torneo Federal y el equipo de la costa, hace pocas horas, cuando se adjudicó el Regional Femenino, luego de vencer en la final a Centro Español de Plottier. Rolando Figueroa ya comprometió importantes aportes para Independiente y Biguá buscará ir por el mismo camino. Con el Ruca Che en condiciones, tal vez llegó la hora de que pueda ser utlizado por dos equipos de la ciudad en un torneo de elite.

Detalles de la fiesta del 30

La reinauguración, prevista para el 30 de agosto, será una fiesta a la altura de las expectativas. Incluirá una escultura hecha con piezas del viejo parquet. Pero además se regalarán souvenirs con fragmentos del piso a quienes hicieron posible la obra.

Para esa noche está previsto un amistoso de básquet con jugadores de seis equipos provinciales y un masivo de minibásquet, acompañado de chocolatada y actividades para toda la comunidad. “Queremos que la gente venga a tomar mate, a compartir. Habrá sorpresas y figuras invitadas. No es un evento con entradas ni estrés, es una fiesta”, cerró Bolan.