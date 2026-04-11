Maravilla Martínez dará su última pelea a los 51 años: contra quién será y cómo ver el combate

A sus 51 años, el multicampeón de boxeo Sergio «Maravilla» Martínez se despide del ring. Su regreso se da tras su participación en eventos recientes de formato más mediático, como exhibiciones y festivales híbridos de boxeo y entretenimiento, donde mantuvo su vigencia y su conexión con el público.

Uno de los motivos del anuncio de esta pelea no es por falta de pasión, sino por su edad y el peso de las lesiones que arrastró a lo largo de los últimos años. En sus últimos años, «Maravilla» sufrió diversas molestias y lesiones en los ligamentos de la pierna derecha, tendones y una infección bacteriana.

La elección del lugar y su adversario marca una particularidad del evento, ya que se trata de un duelo que mezcla estilos y que se presenta más como un espectáculo que como una pelea con implicancias en rankings oficiales, en un contexto donde ambos protagonistas representan trayectorias destacadas en sus disciplinas.

Para Martínez, excampeón mundial y una de las destacadas figuras del boxeo argentino, el combate tiene un fuerte componente emocional, ya que significaría su despedida definitiva de la actividad profesional luego de una extensa carrera y varias reapariciones en los últimos años.

La última pelea de «Maravilla» Martínez: dónde verla y quién será su rival

La pelea se llevará a cabo este sábado 11 de abril en el Microestadio Malvinas Argentinas, en el marco de la velada denominada “Noche de Leyendas”, que reunirá combates de boxeo, kickboxing y artes marciales mixtas.

El combate estelar tendrá como rival a Nicolás “El Picante” Ryske, un experimentado luchador de deportes de contacto; es campeón mundial de Muay Thai y cuenta con trayectoria en disciplinas como kickboxing y K1. La decisión del rival le aporta al cruce un perfil inusual para el boxeo tradicional.

Nicolás «El Picante» Ryske, el rival de «Maravilla» Martínez en su última pelea (Foto: gentileza)

«Mañana es un gran día para mí; creo que es una de las mejores formas de ponerle la frutilla a esta torta que tanto tiempo me costó construir y tanto trabajo me dio. Soy una persona privilegiada de pelear con uno de los mejores boxeadores que tuvo nuestro país. Agradezco que sea así porque me di cuenta de que la edad es un número y hoy pude llegar a un estado y una forma que pensé que nunca iba a pasar. Solo voy a decir gracias a Dios y el universo por tanto» afirmó Ryske en un comunicado en sus redes.

La velada podrá seguirse en vivo a través del canal de streaming AZZ, que transmitirá todo el evento, cuyo inicio está previsto para las 11 de la noche, con una cartelera que incluirá distintas disciplinas de combate.

El combate ante Ryske se perfila como el cierre de una carrera emblemática, en una noche que apunta más al homenaje y la celebración de su trayectoria que a la competencia pura dentro del boxeo profesional.

Algunos de los títulos de «Maravilla» Martínez a lo largo de su carrera