Ramírez, Rey Hilfer, Herrera y Falcón Pérez, los 4 candidatos que tiene AFA para dirigir el Superclásico

A nueve días para el primer Superclásico del año. El próximo domingo 19 de abril, en el Monumental, se jugará el primer River-Boca para Eduardo Coudet como entrenador millonario, y el segundo para Claudio Úbeda como DT del Xeneize, luego del triunfo por 2 a 0 en La Bombonera en noviembre del año pasado.

Mientras este viernes comienza la fecha previa al Superclásico, desde AFA ya evalúan al posible árbitro que comandará el partido que se disputará en Núñez el próximo domingo.

A priori, son cuatro los candidatos: Nicolás Ramírez, Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Leandro Rey Hilfer. Pese a que Ramírez dirigió los últimos tres de manera consecutiva y que Falcón Pérez y Herrera fueron dos de los tres argentinos elegidos para ir al Mundial, el árbitro que pica en punta para ser el encargado del Superclásico es Leandro Rey Hilfer.

Dentro de la cúpula arbitral consideran que será el turno de este último de hacer su debut en un partido entre Boca y River, ya que Rey Hilfer jamás fue designado para un Superclásico.

Viene de dirigir el clásico de Avellaneda el pasado fin de semana, donde Independiente venció a Racing por 1 a 0.

Cabe destacar que AFA no designó para ningún partido de esta fecha a Rey Hilfer como árbitro de campo, ya que estará únicamente en el VAR del encuentro de este viernes entre Belgrano y Aldosivi.

Aparece como el principal candidato, pero se definirá en los primeros días de la próxima semana. Facundo Tello está descartado por el desgarro que sufrió en el repechaje mundialista.