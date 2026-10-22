Maravilla Martínez llega a Cutral Co para «Formar a los Formadores»

El excampeón mundial Sergio Maravilla Martínez volverá a decir presente en la zona y esta vez será en Cutral Co, donde cerrará el programa «Formar a los Formadores”. La cita será el viernes 23 de octubre, a partir de las 18:30, en el gimnasio Municipal General Enrique Mosconi, con entrada libre y gratuita.

La exposición del exboxeador no solo repasará su carrera deportiva, sino que abordará conceptos de resiliencia, superación personal y el rol del deporte como herramienta de contención social. Esta iniciativa surgió hace dos años, mediante una aprobación de una ordenanza municipal y ya tuvo varios capítulos, con reconocidos referentes nacionales.

Una gran convoctatoria

El programa requirió el trabajo conjunto entre la municipalidad de Cutral Co, el juzgado, la secretaría de la Mujer y el Concejo Deliberante, y tuvo un alcance total de 377 personas. Por ese motivo, se anunció que habrá una pausa de un año, con el objetivo de retomar una actividad similar a partir del 2028.

La movida está enmarcada en la celebración por el aniversario de Cutral Co y está asegurada la presencia de boxeadores y deportistas reconocidos de la ciudad. El Mosconi es uno de los escenarios clásicos del deporte de los puños y lo ratificará con este arribo de Maravilla, uno de los campeones mundiales de Argentina más taquilleros de los últimos tiempos.