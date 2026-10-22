SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Maravilla Martínez llega a Cutral Co para «Formar a los Formadores»

En el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad, el exboxeador dará una clínica en el gimnasio Municipal.

Redacción

Por Redacción

El excampeón del mundo dará una charla en el Mosconi de Cutral Co. (Gentlieza DporTV)

El excampeón del mundo dará una charla en el Mosconi de Cutral Co. (Gentlieza DporTV)

El excampeón mundial Sergio Maravilla Martínez volverá a decir presente en la zona y esta vez será en Cutral Co, donde cerrará el programa «Formar a los Formadores”. La cita será el viernes 23 de octubre, a partir de las 18:30, en el gimnasio Municipal General Enrique Mosconi, con entrada libre y gratuita.

La exposición del exboxeador no solo repasará su carrera deportiva, sino que abordará conceptos de resiliencia, superación personal y el rol del deporte como herramienta de contención social. Esta iniciativa surgió hace dos años, mediante una aprobación de una ordenanza municipal y ya tuvo varios capítulos, con reconocidos referentes nacionales.

Una gran convoctatoria

El programa requirió el trabajo conjunto entre la municipalidad de Cutral Co, el juzgado, la secretaría de la Mujer y el Concejo Deliberante, y tuvo un alcance total de 377 personas. Por ese motivo, se anunció que habrá una pausa de un año, con el objetivo de retomar una actividad similar a partir del 2028.

La movida está enmarcada en la celebración por el aniversario de Cutral Co y está asegurada la presencia de boxeadores y deportistas reconocidos de la ciudad. El Mosconi es uno de los escenarios clásicos del deporte de los puños y lo ratificará con este arribo de Maravilla, uno de los campeones mundiales de Argentina más taquilleros de los últimos tiempos.


Temas

Boxeo

Cutral Co

Maravilla Martínez

El excampeón mundial Sergio Maravilla Martínez volverá a decir presente en la zona y esta vez será en Cutral Co, donde cerrará el programa "Formar a los Formadores”. La cita será el viernes 23 de octubre, a partir de las 18:30, en el gimnasio Municipal General Enrique Mosconi, con entrada libre y gratuita.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén