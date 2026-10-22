Aniversario de Cutral Co: Las plazas y espacios deportivos en marcha

Los proyectos para mejoras en los diferentes sectores del ejido urbano cutralquense, incluyen los espacios públicos. El barrio 25 de Mayo lucirá en poco tiempo, una plaza totalmente renovada. Se trata de “El Verde” como lo popularizaron los adolescentes y jóvenes, hace años atrás o plaza de la Salud.

La plaza situada entre Los Copihues, Los Álamos, Los Groselleros y Los Fresnos está en etapa de remodelación integral. Se redefinieron espacios, se colocaron nuevos juegos para las niñas y niños, sitios para jóvenes y adultos, sectores específicos de forestación y parquización.

Además, de la reconstrucción de las veredas contará con el sistema de iluminación led y la colocación de cámaras de seguridad.

No será la única, porque el plan municipal también contempla una cancha de fútbol en el barrio General San Martín ex500 Viviendas, y un espacio verde al lado de la escuela primaria.

La vivienda, como ocurre en muchas ciudades, es una de las necesidades de la población. Ya se firmó un convenio entre el municipio cutralquense y Provincia para la construcción de 150 casas. Otras 100 viviendas se financiarán con fondos municipales y en diferentes barriadas. Algunas serán bajo la modalidad de licitaciones y convenios, o con contrataciones privadas.

Los barrios semirrurales cuentan ya avanzaron en el acceso al gas natural (Foto: Gentileza

La posibilidad de llegar al gas natural

Una de las líneas de trabajo del municipio es el plan de asfaltado que avanza con los nuevos loteos de los barrios Brentana y en el Cono de Seguridad. Sin embargo, el tendido de las redes troncales del servicio de gas natural, es uno de los avances más marcados para los vecinos de los barrios semirrurales.

“Estamos en un 80 % de conexiones de gas. Y en algunos, ya empezamos las cañerías individuales, en unos meses tendremos el 100 % cubierto”, agregó el intendente Ramón Rioseco.

“El mejor club de la Patagonia”

De manera tradicional, el club de fútbol Alianza tiene una amplia trayectoria en la liga neuquina. El estadio que logró tener las instancias iniciales de la Copa Argentina, cuenta con instalaciones modernas.

Sin embargo, lo que se propone ahora el municipio es llevar adelante “el club que será una obra muy grande”. Contará con instalaciones que funcionen como gimnasio, un albergue, un bar, y todas las instalaciones modernas que lo distinguirá en la región, según adelantó el intendente Rioseco.

La obra se ejecuta sobre las calles Eguinoa y Tierra del Fuego, en la parte sudoeste de las instalaciones y se espera que está finalizada en seis meses más.

El área sur del ejido también tendrá su espacio deportivo. Se reactivó la obra del centro integral deportivo Rubén Bambi Flores que se empezó hace un tiempo. Ese lugar contará con cancha de fútbol con césped sintético, y para hockey, basquet, vóley y padel.