Marcelo Gallardo fue presentado como entrenador de Ecuador: «Es un desafío de vida»

Marcelo Gallardo fue presentado este jueves como nuevo entrenador de Ecuador, luego de una negociación que se extendió durante varias semanas. En su primer contacto oficial como DT de La Tri, el Muñeco aseguró que asumir el cargo representa mucho más que un desafío deportivo: «Es un desafío de vida», afirmó.

Gallardo destacó especialmente el vínculo que construyó durante las últimas semanas con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y su entorno. «Primero se dio un contacto con lo humano. Pregunté mucho con quién voy a tener el honor de trabajar. Esta oportunidad no es solamente un desafío deportivo, es de vida», explicó el entrenador argentino, quien también valoró el recibimiento que tuvo en el país.

Nuestra piel🇪🇨



De manos de nuestro presidente, Francisco Egas, Marcelo Gallardo recibió la camiseta que desde hoy llevará consigo un nuevo desafío: representar a todo un país.



Bienvenido a La Tri, Marcelo.



La nueva era ya está en marcha.#NuevaEra #LaEraGallardo pic.twitter.com/etePuYDEhR September 17, 2026

Respecto de sus primeros objetivos, el exentrenador de River señaló que buscará conocer en profundidad al plantel y potenciar las virtudes que ya mostró la selección ecuatoriana. «Inicia un proceso. Será clave tratar de sostener lo que se viene observando de la selección ecuatoriana y la gran calidad de futbolistas que tiene esta generación, e ir mejorando y potenciando lo que queremos desarrollar», sostuvo.

En ese sentido, Gallardo también se refirió al potencial de los futbolistas ecuatorianos y a la posibilidad de dar un salto de calidad. «Hay mucho talento. El talento y el convencimiento te llevan a esos lugares para competir contra cualquier potencia del fútbol mundial. Ecuador tiene esos niveles para lograrlo con su materia prima», aseguró.

UNA NUEVA ERA COMIENZA HOY. 🇪🇨



El que sabe lo que pesa una camiseta.

El que conoce la exigencia de representar a millones.

El que sabe lo que significa ganar, y volver a ganar.



Bienvenido el que ya marcó una era.

Bienvenido el que fue Rey de América más de una vez. ⚪🔴



Hoy… pic.twitter.com/qZzBe1j2xs — FEF 🇪🇨 (@FEFecuador) September 17, 2026

El Muñeco, además, dejó en claro qué pretende de su equipo: «Si no hay idea o estilo, no hay nada. Ese es mi pensamiento», afirmó. Y agregó: «Hay que mentalizarse que se puede armar un equipo competitivo ante cualquier selección. Así será mucho más fácil que traccionemos todos en el mismo sentido para dar ese salto de calidad».

Por último, Gallardo explicó qué lo terminó de convencer para aceptar el desafío al frente de La Tri. «¿Por qué no estar motivado ante una posibilidad de una selección que tiene materia prima futbolística para seguir siendo potenciada?», se preguntó. Y concluyó: «Me terminé de convencer de que era una gran oportunidad».