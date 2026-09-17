El gesto de Messi con los atletas de los Juegos Suramericanos 2026: «Felicitarlos a todos, les deseo lo mejor»

Lionel Messi sorprendió a los deportistas que compiten en los Juegos Suramericanos 2026 con un mensaje especial difundido a través de los canales oficiales del evento. La leyenda de la Selección argentina envió un cálido saludo a la distancia durante la primera semana del certamen.

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, expresó el astro rosarino.

El futbolista también se dirigió a quienes aún no debutaron en la competencia: “Quiero desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien. Chau”.

A través de la cuenta oficial @suramericanos26 en X, la organización de la competencia agradeció el gesto del capitán argentino.

Homenaje en Santa Fe

En medio de los preparativos para la inauguración del torneo, el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó que la tradicional Costanera Este, ubicada a orillas de la laguna Setúbal, pase a llevar el nombre de Lionel Messi.

La iniciativa busca destacar su aporte a la historia del fútbol argentino y fue aprobada pocos días después de que el delantero anunciara su retiro de la Albiceleste. El paseo cuenta con una extensión aproximada de 1.500 metros y es visitado diariamente por miles de personas.

Como parte del reconocimiento, el espacio sumó nueva señalización con referencias al futbolista y una escultura dedicada a su figura en distintos sectores del recorrido. La capital provincial es una de las tres sedes de los Juegos Suramericanos, que se desarrollarán hasta el 26 de septiembre.