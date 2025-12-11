Marcelo Szczygol, el talismán que cuenta los secretos de Río Negro para dominar la Aracuanía

El diputado provincial no se olvida de sus raíces deportivas y estuvo presente en las primeras jornadas de los Juegos.

“Primero y principal, Río Negro gana por la calidad de sus deportistas. A esto hay que agregarle la presencia de federaciones activas, que aportan mucho. La provincia es la más diversa de toda la Patagonia, y de Argentina somos la de más habitantes y eso también nos da cierto plus”. La definición es de Marcelo Szczygol y sirve para entender el tremendo dominio del equipo rionegrino en los Juegos de la Araucanía, que hace pocas horas extendió su récord.

En La Pampa 2025, el equipo provincial logró su 17° titulo –sobre 32 ediciones- y además el sexto de manera consecutiva. Desde 2018, con pausa pandémica en el medio, el éxito fue total y el funcionario, hoy legislador, lo vive de manera muy especial. Dijo presente en tierras pampeanas desde la ceremonia inaugural y se volvió a Viedma un día antes de la consagración. No lo dijo, pero seguramente en esos kilómetros sospechó que se venía otra victoria.

El diputado provincial, com uno más de la delegación, en La Pampa.

Ante la lógica consulta de porqué siempre gana Río Negro, Szczygol agregó que “es un trabajo constante y articulado, que incluye a los municipios, las federaciones y los clubes, con los chicos y sobre todo los padres y las familias”.

Imposible despegarse

Aunque su función ahora está en la Legislatura, cuando empiezan los Juegos, hace hasta lo imposible para estar. “Es difícil despegarse del deporte. Tengo ocho años como subsecretario de Deporte del municipio de Viedma, más de cuatro en la provincia, y ahora como legislador no dejo de hacer deporte e intento dar una mano en todo lo que se pueda”, explicó.

En esta ocasión fue invitado por el gobierno de La Pampa y la organización de los Juegos. “Con gusto fue a darme una dosis de deporte, que es lo que más me gusta. No hicieron un reconocimiento por la colaboración tanto a los Epade como de la Araucanía, que es el único juego internacional que queda en Sudamérica desde el año 92”.

Marcelo, su amigo Luis Sánchez y más referentes patagónicos, fueron reconocidos.

Marcelo elogió el trabajo de La Pampa y no dudó en afirmar que “si no hacía lo Juegos, posiblemente se perdían, porque los tenía que organizar Tierra del Fuego y tres meses antes de bajó. Hay que agradecerle al gobierno de La Pampa”. El funcionario fue reconocido junto a otros ex referentes del área, como el neuquino Luis Sánchez.

Juntos participaron de la asunción de los las nuevas autoridades y la presidencia de los Juegos Epade quedó en manos del actual titular de Deportes de Río Negro, Nahuel Astutti. Al frente de la Araucanía, quedó el local Ceferino Almudévar.

«Nos costó empezar a ganar»

Sczcygol retomó el tema del dominio de Río Negro y admitió “van 32 ediciones y nos costó empezar a ganar. La Pampa parecía invencible y después no ganó más”. Además, habló de la rivalidad con Neuquén. “Claro que para nosotros es importante ganar y ellos son rivales. Vos te imaginás cada vez que nos juntamos con Luis Sánchez la cara que pone…”, dijo con buena onda.

De todos modos, aclaro que “el deporte es para divertirse, el deporte cambia vidas. En el caso mío, a mí me dio mi sustento para poder recibirme de profe y después también poner un gimnasio, viajar al exterior. Y quién iba a pensar que iba a ser legislador. Sin embargo, acá estoy en el segundo periodo intentando inclusive ayudar cada vez más a los deportistas”.

A los 58 años, Sczcygol sigue activo en el deporte y es un referente del powerlifting nacional. Planea ir a los próximos mundiales de Europa y, siempre, dar una mano en deportes. “La idea es ser ejemplo para los chicos porque los chicos enseguida se prenden cuando ven un ejemplo y eso está bueno”, cerró Marcelo, desde otro lado, pero con el cartel de talismán para que Rio Negro haga historia.