Siguen las malas para Racing: se confirmó la grave lesión de Marco Di Césare

El defensor de Racing era seguido de cerca por clubes de Italia.

De mal en peor el camino de Racing Club de Avellaneda en el presente Torneo Clausura Argentino 2026. Anoche, la Academia sufrió su segunda derrota consecutiva tras caer de visitante ante Argentinos Juniors por 2 a 1, por la cuarta fecha del certamen.

Aunque lo más lamentable para los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda no fue el resultado propiamente, sino el triste episodio ocurrido con el defensor Marco Di Césare, uno de los referentes del plantel de Avellaneda.

El zaguero sufrió una durísima lesión en su tobillo derecho que lo obligó a abandonar el campo de juego cuando se disputaba el segundo tiempo, con el encuentro empatado 1-1 y la Academia aguantando el resultado con un hombre de menos tras la expulsión de Adrián Martínez.

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Los estudios realizados a Marco Di Césare arrojaron como diagnóstico la fractura del peroné del tobillo derecho. Los plazos de recuperación se irán determinando a medida de la propia evolución del caso.



¡Te deseamos una pronta recuperación, Marco! pic.twitter.com/Tq9oFX2sOL — Racing Club (@RacingClub) August 10, 2026

El defensor de 24 años fue al cruce intentando despejar un centro desde la izquierda. Y si bien logró enviar el balón al córner, su tobillo derecho se trabó en el campo de juego, mientras su cuerpo, por la inercia, continuó desplazándose varios metros sobre el área.

Automáticamente los compañeros se agarraron la cabeza y pidieron el cambio al banco de suplentes de Racing, indicio elocuente de la gravedad de la situación. Aunque lo más triste llegaría más tarde, con el diagnóstico preciso de la lesión: Di Césare sufrió una fractura en el peroné del tobillo derecho.

De esta forma, el futbolista de Racing, que fue reemplazado por Nazareno Colombo, se perderá varias semanas de competición, situación que agrava aún más el presente deportivo e institucional de la Academia, que el próximo fin de semana recibirá a Belgrano de Córdoba.