Boca confirmó una nueva lesión muscular de Ander Herrera: ¿Cuándo vuelve a jugar?

Herrera se lesionó en la entrada en calor en la previa al partido ante Defensa.

En la entrada de calor para enfrentar a Defensa y Justicia, Ander Herrera sintió una molestia y el cuerpo técnico decidió sacarlo del once inicial. Luego de estudios médicos que se realizaron esta mañana, se confirmó la lesión del español.

El futbolista de 36 años sufrió un desgarro grado 2 en el isquiotibial izquierdo y tendrá varias semanas de recuperación. Se espera que el mediocampista regrese en tres o cuatro semanas, por lo que hay grandes chances de que no vuelva a jugar en este semestre, ya que se perdería una hipotética final en el torneo Apertura y podría llegar con lo justo para la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores, que será el 28 de mayo en La Bombonera frente a Universidad Católica.

Herrera entró en el segundo tiempo en la victoria frente a River en el Monumental.

Esta lesión llega en el mejor momento del español desde su llegada al Xeneize. Afianzado como una pieza de cambio para Úbeda, Herrera sumó minutos en los últimos 7 partidos y fue clave en el buen presente de Boca.

Tras este desgarro, ya son seis las lesiones musculares desde su llegada al Xeneize, en enero de 2025. De esta forma, el Sifón tiene un nuevo dolor de cabeza y pierde una importante moneda de recambio para una seguidilla de partidos.

Quien podría ocupar su lugar en el equipo es Williams Alarcon. El chileno no vive un buen presente y no juega desde febrero, pero es el único futbolista en el plantel que queda para ser el reemplazante.