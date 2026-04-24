¿Otamendi a River? Mourinho fue contundente sobre su salida de Benfica

El contrato de Nicolás Otamendi vence el 30 de junio de 2026 y su futuro aún es incierto. El campeón del mundo es el capitán de Benfica, donde es muy valorado, pero está ante la oportunidad de desemarcar en River, el equipo del cual es fanático.

Su entrenador, el legendario Josep Mourinho, aseguró que la decisión está en sus manos. «Depende solo de él. Hay personas que tienen el derecho, entre comillas, de elegir su futuro por todo lo que han construido en el fútbol. Y Otamendi es uno de ellos», señaló.

A su vez, Mou habló acerca de los rumores que indican que Otamendi le abrió las puertas al Millonario para arribar después de la Copa del Mundo. «Jugó su último partido con la selección en territorio argentino por decisión suya, creo que terminará con la selección después del Mundial por decisión suya, será por decisión suya que regrese a Argentina y al River Plate o continúe en el Benfica. Todo está en sus manos».

Además, «The Special One», no se olvidó de elogiar a su capitán, que lleva seis temporadas consecutivas en el equipo luso. El entrenador remarcó que es «Un gran jugador, con una presencia siempre constante y muy pocas lesiones y ausencias».

Tanto Mourinho como el presidente de Benfica, Rui Costa, pretenden que el surgido en Vélez continúe allí por una temporada más. En tanto, el jugador ve con buenos ojos volver al fútbol argentino y vestir la camiseta de la Banda.