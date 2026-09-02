Cuarentón y ganador: en el día de su cumple, Gael Monfils hizo historia en el US Open

Gael Monfils se convirtió en el primer jugador del siglo en ganar un partido de cuadro principal del US Open teniendo al menos 40 años. En el mismo día de su cumpleaños, se impuso por 2-6, 6-1, 6-2, 6-0 al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo para empezar con pie derecho la última participación de Grand Slam de su carrera.

Lo más llamativo de todo es que Monfils copió la hazaña de otra leyenda, el estadounidense Jimmy Connors. El ex Nº 1 del mundo logró en el día de su cumple 40, el 2 de septiembre de 1992, vencer a un sudamericano (el brasileño Jaime Oncins) en primera ronda del US Open para convertirse en el primer ‘cuarentón’ en ganar un partido de este evento desde Ken Rosewall en 1977.

Monfils ha honrado la historia de Connors 34 años después, y con un triunfazo que lo llena de confianza a pocos meses de terminar la última temporada como tenista profesional. Además de remontar un 0-1 en sets por segunda vez en el año, frenó a un rival 18 años menor.

Francés récord 131 las victorias de Monfils en los Grand Slams. Es el tenista galo con más triunfos y también lidera la estadística en el US Open, con 34.

«Me siento genial aquí»

«Fue sin duda muy especial jugar el día de mi 40 cumpleaños», dijo Monfils en su entrevista en la cancha mientras los aficionados le cantaban «Feliz cumpleaños». «Ustedes siempre crean un ambiente electrizante. La atmósfera es increíble. Me siento genial aquí. Siempre intento dar un gran espectáculo, así que sigamos así en la segunda ronda«.

Monfils, agradecido con el público, que lo ovacionó luego de una gran actuación. (AP)

En segunda ronda le espera un rival aún más joven: Learner Tien, de 20 años. El 15º de planeta viene de derrotar en tres sets a la leyenda francesa en Montreal. Monfils buscará múltiples triunfos en un mismo major desde Australia 2025, y su primera victoria ante un Top 20 desde que batió al 18º Ugo Humbert en Wimbledon 2025.

En otros resultados de la jornada nocturna en Flushing Meadows, Alexander Zverev derrotó 6-4, 3-6, 6-7(7), 7-5, 6-4 al italiano Lorenzo Sonego para celebrar en su debut como primer cabeza de serie de un Grand Slam. El Nº 2 del mundo necesitó de cuatro horas y 53 minutos para conseguirlo.

El campeón de Rolan Garros sufrió en el debut del US Open. (AP)

El alemán estuvo muy cerca de ser el primer máximo preclasificado en caer en primera ronda del US Open desde Stefan Edberg en 1990 (Volkov), pero se recuperó para dejar en 7-0 su historial con el actual 89º. Su próximo rival será el francés Quentin Halys, 52 del escalafón.