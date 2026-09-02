Boca Juniors vs. Vélez, por los octavos de la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Boca Juniors y Vélez se miden por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Desde las 21.15, Vélez se enfrentará Boca Juniors, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los octavos de final de la Copa Argentina. El partido será dirigido por Sebastián Zunino y definirá al rival de Racing en los cuartos.

El Xeneize llega al encuentro después de conseguir un triunfo agónico frente a Lanús, gracias al gol de Tomás Belmonte, resultado que le permitió acomodarse tanto en la Zona A del Clausura como en la tabla anual.

Con los tres frentes abiertos, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará avanzar en una Copa Argentina en la que ya eliminó a Gimnasia de Chivilcoy y Sarmiento de Junín.

Boca Juniors y los cambios para enfrentar a Vélez

Para este compromiso, Arruabarrena recupera a Leandro Lozano y Marco Pellegrino, quienes se perdieron los últimos partidos ante Recoleta, Racing y Lanús por diferentes lesiones.

Además, el juvenil Lautaro Bianco integra por primera vez la lista de convocados por la lesión de Tomás Aranda. En contrapartida, el club de La Ribera no podrá contar con Milton Delgado, quien padece una distensión en uno de sus isquiotibiales.

Respecto del equipo que viene de vencer al Granate, habrá varias modificaciones. Leandro Paredes y Lozano regresarían a la titularidad en lugar de los juveniles Camilo Rey Domenech y Dylan Gorosito, mientras que Belmonte reemplazaría a Delgado en la mitad de la cancha. En el ataque, Sebastián Villa sería titular en lugar de Alan Velasco o Leonel Flores.

Cómo llega Vélez al duelo con Boca Juniors

Vélez llega al cruce como el único equipo invicto del torneo Clausura. El Fortín viene de igualar 1-1 frente a Deportivo Riestra y acumula 13 puntos, producto de tres victorias y cuatro empates.

El equipo de Liniers ocupa el segundo puesto de la Zona A y también marcha tercero en la tabla anual, con 41 unidades, una más que Boca y en puestos de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

En la Copa Argentina, el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto avanzó sin demasiadas complicaciones tras eliminar a Deportivo Armenio y Gimnasia y Tiro de Salta.

El antecedente más reciente entre ambos equipos es cercano. Se enfrentaron en los primeros días de agosto, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Vélez comenzó ganando con un gol de tiro libre de Diego Valdés, pero Boca llegó al empate sobre el cierre del primer tiempo a través de Santiago Ascacíbar.

Para el duelo por Copa Argentina, Barros Schelotto no realizaría demasiadas modificaciones respecto del equipo que igualó ante Riestra.

La posible formación de Boca Juniors vs. Vélez

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Leonel Flores, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

La probable formación de Vélez vs. Boca Juniors

Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca vs. Vélez: todos los datos del partido

Hora: 21.15.

Estadio: Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Árbitro: Sebastián Zunino.

TV: TyC Sports.

