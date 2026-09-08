Llega una nueva edición del Frutazo de la Unco: la feria universitaria será en Cinco Saltos

Después de su última edición en julio en Cipolletti, el Frutazo llega a la ciudad de Cinco Saltos este viernes 11 de septiembre de 14 a 19. La XVI edición de la feria organizada por la Universidad Nacional del Comahue (Unco) tendrá su sede en la Facultad de Ciencias Agrarias ubicada en Ruta Nacional 151, kilómetro 12,5.

Con entrada libre y gratuita, la cita convoca a productores del Alto Valle, a la comunidad universitaria y a los vecinos en un espacio de venta directa, sin intermediarios comerciales. La iniciativa nació de estudiantes y graduados de la Facultad de Turismo con el vínculo con la Facultad de Ciencias Agrarias. La organización general está a cargo del Frente Estudiantil Encuentro Comahue, que integra el Consejo Superior de la universidad, junto al claustro no docente.

Hasta el momento hay 16 productores confirmados. «Vienen de Allen, de Contraalmirante Cordero, de Plottier, de Centenario, de Cinco Saltos y de todo lo que es el cordón verde del Alto Valle, por sobre el río Neuquén, principalmente», detalló Anabela Aranda, coordinadora general del Frutazo, docente e investigadora de la Facultad de Turismo.

Una feria bien regional y sin intermediarios

La jornada incluirá la feria propiamente dicha, donde productores y emprendedores ofrecerán sus productos a precios más bajos que los del mercado. Según explicó Aranda: «al ser una feria genuina, la mercadería viene directo del productor, no hay una cadena de comercialización en el medio, por lo tanto, son súper accesibles».

Entre los productos habrá huevos de campo, miel líquida y de panal, manzanas de Contraalmirante Cordero, escabeches, dulces y mermeladas, «todo lo que es de la producción del Alto Valle», resumió.

El armado de los stands comenzará a las 13 y la venta se extenderá hasta las 19, o hasta agotar el stock.

«Interiorizate: palabra y escucha», un espacio para dialogar

Habrá además un lugar de conversación, en el que los productores contarán sus historias generacionales en las chacras. Varios de ellos son graduados de Ciencias Agrarias que volvieron al campo con la formación adquirida en la universidad. También participarán organismos como el INTA y el Programa de Desarrollo de Áreas (Proda), además de gremios vinculados a la producción.

Para Anabella, «todos los productores que participan del Frutazo lo hacen con el sentido de apoyar esta causa, que tiene que ver con la defensa de la educación pública gratuita y de calidad, como un espacio para hablar de causas que nos atraviesan como sociedad, así como la soberanía alimentaria».

La coordinadora agregó que esas causas «se van marcando siempre en cuestiones sociales y comunitarias» y que la jornada «termina siendo más que un encuentro con la fruta, también con la realidad del Alto Valle».

Un encuentro itinerante que aborda causas sociales

El Frutazo nació en la sede de Neuquén, donde se realizó durante la mayoría de sus ediciones por la facilidad para organizarlo desde la universidad. En los últimos años, sin embargo, estuvo en la Facultad de Ciencias de la Psicología, en Cipolletti, y también en Casa Leticia, residencia universitaria y sitio de memoria de la ciudad.

La última edición, realizada en junio, tuvo lugar justamente en la vereda de Casa Leticia, en el marco de la conmemoración de los 49 años de la desaparición de Leticia Veraldi, una estudiante secundaria que había llegado a la región como refugiada desde Buenos Aires y fue secuestrada a los 17 años durante la última dictadura militar.

En esa oportunidad, estudiantes de la cátedra de Práctica Profesional de Guía Universitario de Turismo realizaron visitas guiadas para los vecinos que se acercaban a comprar. «Entonces, el frutazo se hace en distintas sedes, es itinerante pero siempre con la idiosincrasia de las causas universitarias y estudiantiles», sintetizó.

Esta nueva edición traerá deporte y cultura

Además de la feria, se incluirá un torneo de fútbol 8 interclaustro, con la participación de docentes, estudiantes y graduados de distintas unidades académicas de la Unco, en modalidad masculina y mixta. La actividad se desarrollará en las canchas de la Facultad de Ciencias Agrarias.

El cierra tedrá un festival cultural con música de artistas del Alto Valle.

Quienes quieran seguir las próximas convocatorias pueden hacerlo a través de la cuenta de Instagram @frutazodelaunco.