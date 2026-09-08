Llega a Netflix una esperada miniserie basada en cuentos de terror argentino con Mercedes Morán y Dolores Fonzi

La plataforma Netflix confirmó el estreno de «Mis muertos tristes», una miniserie de terror dramático con dirección del cineasta chileno Pablo Larraín. La ficción llegará al catálogo del servicio el 24 de septiembre, luego de su paso por la 74º edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. En el prestigioso certamen europeo, la producción competirá en la Sección Oficial bajo el formato de largometraje.

El proyecto cuenta con el protagonismo de las actrices Mercedes Morán y Dolores Fonzi. La historia toma como base el universo literario de la escritora argentina Mariana Enriquez. La productora Fabula, fundada por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín, tuvo a su cargo el rodaje de los cuatro episodios que componen la serie.

La trama y la construcción del terror barrial argentino

La adaptación televisiva articula la narración a través de pasajes y personajes de diversos relatos de Enriquez, entre ellos «Mis muertos tristes», «Julie», «Un lugar soleado para gente sombría» y «Cuando hablábamos con los muertos». El relato sigue a Ema, una médica recién jubilada de 60 años con la capacidad de ver y escuchar a los muertos, a quienes denomina «presencias». Tras evitar ese don durante toda su vida, la protagonista intenta procesar el fallecimiento de su madre junto a sus propias cuentas pendientes.

El conflicto central se desata con la llegada de su sobrina Julie, una joven perturbada con una conexión intensa con el más allá, y con el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio del conurbano atravesado por la violencia. Este fenómeno rompe el frágil equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos, con una rápida expansión del misterio por todo el vecindario. Frente a esta cadena de eventos, Ema debe enfrentar a su pasado, a su hija y a los fantasmas de su propia vida.

El equipo de primer nivel detrás de escena que llega a Netflix

El trabajo de adaptación de los cuentos recayó en un equipo conformado por la propia Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín. El elenco principal, liderado por Morán y Fonzi, se completa con Alejandra Flechner, Carolina Alvarez, Carlos Portaluppi, Germán de Silva y la actriz chilena Luz Jiménez.

En el apartado técnico, la producción ejecutiva quedó en manos de Álvaro Cabello y Cristián Donoso. El equipo cuenta también con la dirección de fotografía de Sergio Armstrong, el diseño de producción de Rodrigo Bazaes, la dirección de producción de Alejandro Wise y la asistencia de dirección de Waldo Salgado.

La miniserie intercaló sus grabaciones entre escenarios de Buenos Aires para las escenas de exteriores y locaciones, y la ciudad de Santiago de Chile para los interiores.

La historia de Mariana Enriquez que representará a la Argentina en los Premios Goya

El inminente lanzamiento de «Mis muertos tristes» marca un nuevo hito en las adaptaciones de Mariana Enriquez, tras la reciente realización de «La virgen de la tosquera». Esta película de terror visceral, disponible actualmente en la plataforma HBO Max, cuenta con la dirección de Laura Casabé y un guion adaptado por Benjamín Naishtat.

La Academia de Cine eligió a «La virgen de la tosquera» para representar a la Argentina en la próxima edición de los Premios Goya en España, dentro de la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

El anuncio oficial de esta candidatura contó con la presencia de Dolores Fonzi. En la ceremonia de febrero de este mismo año, Fonzi alzó la estatuilla a Mejor Película Iberoamericana por su cinta «Belén» y aprovechó el escenario europeo para cuestionar de forma directa a la ultraderecha global y advertir sobre la situación política nacional.