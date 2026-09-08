Con asistencia de Lautaro Martínez, Inter perdió 2-1 en su visita a Real Madrid por la Champions League

Lautaro asistió para el descuento del Inter, que no alcanzó para evitar la caída ante Real.

Inter no pudo con Real Madrid y perdió 2-1 en el Santiago Bernabéu pese a la asitencia de Lautaro Martínez en la jornada inaugural de la Champions League.

Kylian Mbappé aprovechó una mala salida del conjunto italiano para adelantar al Merengue, que amplió la ventaja gracias a Federico Valverde, luego de un blooper del arquero visitante.

En un partido entretenido, el Merengue se puso 2-0 en ventaja cuando el conjunto italiano era superior desde el juego.

Primero fue Kylian Mbappé el que aprovechó un error de Inter en salida y abrió el marcador, luego Federico Valverde no perdonó ante una insólita equivocación de Josep Martínez con la pelota en los pies y amplió la ventaja.

El arquero español se redimió con un par de intervenciones clave para evitar la goleada del local y mantener con vida a su equipo.

🇦🇷🐂 ASISTENCIA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA QUE INTER DESCUENTE ANTE REAL MADRID. pic.twitter.com/EOm7cE12CL — dataref (@dataref_ar) September 8, 2026

Inter la pasaba mal y el descuento parecía lejano hasta que a los 76′ Lautaro Martínez se desmarcó por derecha, llegó al fondo y colocó un pase certero atrás para que Carlos Augusto aparezca por el centro y marque el 2-1.

En el tramo final, los Nerazzurri metieron contra su arco a Real Madrid y lo hicieron sufrir hasta el último minuto, pero no lograron alcanzar la igualdad.