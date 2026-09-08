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Con asistencia de Lautaro Martínez, Inter perdió 2-1 en su visita a Real Madrid por la Champions League

El Merengue se impuso en el Bernabéu con goles de Mbappé y Valverde. El delantero de la Selección asistió para sellar el resultado final. Mirá el video.  

Redacción

Por Redacción

Lautaro asistió para el descuento del Inter, que no alcanzó para evitar la caída ante Real.

Lautaro asistió para el descuento del Inter, que no alcanzó para evitar la caída ante Real.

Inter no pudo con Real Madrid y perdió 2-1 en el Santiago Bernabéu pese a la asitencia de Lautaro Martínez en la jornada inaugural de la Champions League.

Kylian Mbappé aprovechó una mala salida del conjunto italiano para adelantar al Merengue, que amplió la ventaja gracias a Federico Valverde, luego de un blooper del arquero visitante.

En un partido entretenido, el Merengue se puso 2-0 en ventaja cuando el conjunto italiano era superior desde el juego.

Primero fue Kylian Mbappé el que aprovechó un error de Inter en salida y abrió el marcador, luego Federico Valverde no perdonó ante una insólita equivocación de Josep Martínez con la pelota en los pies y amplió la ventaja.

El arquero español se redimió con un par de intervenciones clave para evitar la goleada del local y mantener con vida a su equipo.

Inter la pasaba mal y el descuento parecía lejano hasta que a los 76′ Lautaro Martínez se desmarcó por derecha, llegó al fondo y colocó un pase certero atrás para que Carlos Augusto aparezca por el centro y marque el 2-1.

En el tramo final, los Nerazzurri metieron contra su arco a Real Madrid y lo hicieron sufrir hasta el último minuto, pero no lograron alcanzar la igualdad.


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Inter no pudo con Real Madrid y perdió 2-1 en el Santiago Bernabéu pese a la asitencia de Lautaro Martínez en la jornada inaugural de la Champions League.

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