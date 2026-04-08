Más que un sponsor: TotalEnergies convierte el Patagonia Run en una experiencia para su gente

Hace tres años que TotalEnergies corre junto a Patagonia Run, en su compromiso de organizar el festival de trail más importante del continente. En un contexto donde las marcas buscan cada vez más trascender el logo y construir identidad, la compañía energética encontró en PR algo más que una vidriera deportiva. El principal sponsor de la carrera no sólo apoya la realización del evento, sino que lo convirtió en una plataforma para involucrar a su gente y reforzar valores ligados a la integración.

«Es un compromiso involucrar a nuestra gente con el deporte. La lista de anotados fue mayor a la que imaginábamos este año porque teníamos que también hacerle lugar a la gente de afuera. Además de 29 corredores de Argentina, se sumaron 5 de Surinam, donde Total tiene una actividad importante allí, y 6 de Brasil», nos amplía Gonzalo López Nardone, directivo de la compañía a Diario Río Negro.

Directivos de Brasil y Surinam, en el rol de corredores en el PR2026.

“Esto no es solo un compromiso monetario con el evento. Es también involucrar a nuestra gente”, explica. La participación se distribuyó en todas las distancias: desde los 10K hasta las exigentes 100 millas, reflejando distintos niveles de preparación y objetivos personales. «Este año nuestro CEO, Sergio Mengoni, también se anotó para correr: tomó parte de los 10K».

El inflable de TotalEnergies, en la largada de los 21K en el Regimiento de Caballería 4. (Foto: Alejandro Carnevale)

Apenas cruzó la meta, Sergio Mengoni, dejó sus sensaciones sobre la carrera y el compromiso de la empresa con el festival de trail por excelencia del continente. «Es mi primera Patagonia Run en los senderos, pero es la tercera para Total acompañando a este evento y con seguridad serán varias más. Muchos colegas de varios países nos acompañaron, de diferentes ramas de la compañía, siempre apoyando a Neuquén y a la Patagonia. Hace 50 años que estamos aquí y más de 30 en la provincia. Estamos felices…», fue el mensaje del principal directivo de la compañía, sobre fortalecimiento de la cultura running puertas adentro, que a la vez sirva de motor para su gente.

El CEO de TotalEnergies, finalizando la prueba de los 10K en la plaza central de San Martín. (Foto: Alejandro Carnevale)

La elección de Patagonia Run no es casual. TotalEnergies tiene un fuerte arraigo en la Patagonia, particularmente en Neuquén, donde desarrolla actividades vinculadas al gas y la exploración. “Si íbamos a involucrarnos en serio con el deporte, tenía que ser acá”, sostienen.

Más allá del marketing, la apuesta también tiene un trasfondo cultural. La promoción del deporte como estilo de vida empieza a permear en la organización, incluso entre quienes aún no se animan a correr. “Por ahora hago 200 metros y me ahogo, pero ya me están presionando para el año que viene…”, bromean. Entre risas, el mensaje es claro: Patagonia Run no es solo una carrera para TotalEnergies. Es parte de una transformación interna que recién empieza.