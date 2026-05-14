Santiago Caputo viajó a Estados Unidos en medio de la preocupación por el caso Adorni

El asesor presidencial Santiago Caputo viajó a Estados Unidos para mantener una serie de reuniones con funcionarios de la administración de Donald Trump, en un contexto marcado por la preocupación que genera en la Casa Blanca la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según trascendió, el consultor arribó el miércoles a Washington D. C. y fue acompañado en sus actividades por el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford.

El encuentro clave que tendrá Santiago Caputo en Estados Unidos

La información fue confirmada además por el legislador bonaerense de La Libertad Avanza, Agustín Romo, uno de los dirigentes más cercanos al asesor presidencial.

El primer encuentro oficial se desarrolló en el Departamento de Estado norteamericano, donde Caputo y Oxenford se reunieron con Chris Landau, funcionario con conocimiento de la política argentina y vínculos con sectores del oficialismo libertario.

El viaje se produce en momentos en que la administración de Trump sigue con atención la investigación judicial que enfrenta Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y evolución patrimonial.

En el oficialismo reconocen que el escenario judicial del ex vocero presidencial impacta en la agenda política del Gobierno y genera inquietud no solo dentro de La Libertad Avanza, sino también entre funcionarios estadounidenses vinculados a la relación bilateral con Argentina.